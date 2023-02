“Ganar a un equipo como el Betis nos vino muy bien”

Óscar Mingueza García (Santa Perpetua de Moguda, Barcelona, 13 de mayo de 1999) ha pasado de suplente de lujo con Coudet a titular indiscutible con Carvalhal en su primera temporada en el Celta, al que llegó en verano para firmar un contrato de cuatro años tras formar parte del Barcelona durante tres lustros, desde prebenjamines. Asentado en la defensa céltica, como lateral derecho o central, el futbolista catalán destaca el valor de los dos triunfos consecutivos ante el Athletic de Bilbao y el Betis: “Hemos demostrado que podemos estar mucho más arriba”, sentencia antes de advertir de la dificultad de ganar mañana al Atlético de Madrid (Balaídos, 16:15 horas): “Vamos a tener que estar al cien por cien sino será muy difícil ganarle”.

– ¿Cómo se encuentra para el partido ante el Atlético de Madrid?

–Bien, muy bien. Después de estas dos victorias seguidas, el equipo se ha quitado el peso que llevaba encima por estar abajo en la tabla. Esto alivia un poco y estamos muy motivados para seguir sumando puntos. Venimos de dos partidos muy buenos y con victoria, con las ideas muy claras tanto en defensa como en ataque. Esto se debe a todo el trabajo que llevamos, a todo el sacrificio que estamos haciendo y creo que las merecíamos.

–¿Se trabaja con más calma tras sumar dos victorias seguidas y abrir brecha de la zona de descenso?

–Sí, claro. Cuando estás ahí abajo juegas con una presión que por una parte puede ser buena pero por otra te puede llevar a no tener tanta confianza, no arriesgar tanto, no jugártela tanto a veces. Hay que seguir así porque estos resultados te liberan para poder jugar mejor.

–¿Esa buena dinámica ayuda a rebajar el nivel de agobio para recibir a un rival del potencial del Atlético?

–Sí porque le hemos ganado a dos equipos de la parte alta de la tabla como Athletic de Bilbao y Betis, que cuando empieza LaLiga piensas que son partidos que no tienes que ganar o que no están, por así decirlo, en nuestra liga. Pero, bueno, estamos compitiendo muy bien y demostrando que podemos estar mucho más arriba en la clasificación. Vamos a salir con todo ante el Atlético, un rival muy bueno ante el que o lo damos todo o nos va a costar mucho ganarle.

–¿Ganar a los grandes es otro de los retos del Celta, que en la primera vuelta del campeonato cayó ante todos ellos?

–En la primera vuelta también dejamos escapar puntos ante equipos que están luchando en las últimas posiciones. Ahí perdimos más puntos de los esperados, pero ahora vamos a salir a competir porque cada punto es muy importante en esta liga, sobre todo teniendo en cuenta cómo empezamos.

–¿Qué partido espera ante un Atlético que viene de empatar en casa ante el Getafe y con una línea irregular en el campeonato?

–Igual no es su mejor temporada, pero sigue siendo el Atlético, siguen estando arriba, siguen teniendo unos buenos jugadores, con la mentalidad que transmite el entrenador: de trabajo, de presionar al rival, de saber replegarse y arriba tienen jugadores con mucha calidad como Griezmann, Memphis o Morata, con centrocampistas muy experimentados... Va a ser un partido muy duro. Es un rival pesado: siempre están ahí metiendo el pie, van a todos los balones... Vamos a tener que estar al cien por cien porque sino será muy difícil ganarle.

–¿En este partido le tocará jugar en el centro de la defensa al no estar Unai Núñez por sanción?

–No sabemos qué pensará el entrenador, pero estoy preparado para jugar donde él decida.

–¿Dónde se siente más cómodo: en el lateral o como central?

–En el lateral tengo más libertad para subir, puedo pasármelo mejor con el balón, llegar más arriba y meterme por el medio; pero, bueno, de central he jugado muchos años, estoy acostumbrado y preparadísimo por si tengo que jugar ahí.

–¿Esta vez no le penalizará el penalti cometido ante el Betis?

–No. La otra vez tampoco tuve penalización. Al final es una jugada fortuita, pero no creo que me condicionara mucho el penalti contra el Espanyol ni creo que me vaya a influir éste. Tengo que mejorar y no cometer estos penaltis.

–Me refiero a que sí le perjudicó porque no jugó las dos siguientes jornadas (Real Madrid y Girona), disputó unos minutos contra el Cádiz y tampoco apareció ante el Atlético de Madrid y el Valencia.

–Venía preparado para eso, con esa mentalidad. Sabía que me iba a costar jugar porque había hablado con el Chacho [Coudet] de que no tenía la carga física ni el ritmo al que estaba el equipo, tenía que prepararme, entrenar por las tardes. Sabía que al principio me iba a costar, que no sería titular, que iría apareciendo a ratitos... Pero estoy muy agradecido al Chacho por lo que me aportó él y su staff, que fueron de diez conmigo.

–¿Pero no le dolió regresar al Camp Nou y disputar solamente unos minutos del descuento?

–Sí, claro que me hubiera gustado jugar todo el partido contra mi exequipo, pero no es algo que me provocara enfado ni que me afectara a nivel de mi relación con el staff.

–Entonces, ¿no dudó en la decisión de haber elegido al Celta?

–No, la verdad es que no. Como dije en alguna otra ocasión, llevaba un mes menos entrenando que ellos y además las pretemporadas con el Chacho eran muy físicas. Tenía que coger el tono, el míster había hablado conmigo, lo tenía claro. Llevaba dos meses aquí y sabía que tenía que tener paciencia y que si no era este año, sería al siguiente.

–Todo cambió con la llegada de Carvalhal, con el que es titular desde el primer partido.

–Sí. Creo que el sistema me ayudó un poco también. En la defensa de tres había jugado mucho con el Barça, con balón podría aportar cosas buenas, también podía jugar Hugo de carrilero y yo de central... Me favoreció el cambio de sistema.

–Tiene buena salida de balón, buen juego entre líneas... ¿Se ve jugando en otras posiciones? ¿Mediocentro?

–Estoy preparado para jugar donde me toque. Jugando de lateral también me meto por el medio del campo, también puedo tirar largo como de extremo... Al final voy hacia donde creo que puedo ayudar más al equipo en ese momento. Estoy preparado para jugar donde sea.

–¿Jugó ya de mediocentro?

–Sí. En cadete y juvenil jugué bastante tiempo de ‘6’, pero a partir del juvenil A y Barça B pasé a central y poco más adelante ya lo hice también de lateral.

–¿Dónde jugaba cuando empezó en la cantera del Barça?

–Era medio, pero también porque no paraba de correr. Tenía siete años y corría por todos los lados. Un técnico, Jordi Font, me puso después de lateral, también pasé por el puesto de central, después iba combinando las tres posiciones y al final se redujo a central y lateral.

–Ante el Atlético se reencontrará con Griezmann, con quien coincidió en el Barça. ¿Cómo se puede parar a la estrella gala?

–Espero que vaya bien para nosotros. Conviví con él, me cuidó mucho y me ayudó mucho, daba muy buen ambiente al vestuario, con bromas; y como jugador, ¿qué voy a decir? Es un jugador increíble y espero que sepamos defenderlo bien.

–Ahora con Simeone juega como en la selección francesa, es un verso libre. ¿Eso dificulta más neutralizar su juego?

–A él le gusta tener un poco de libertad en el campo y así es como nos puede hacer daño. Luego, por encima, tiene llegada, gol, último pase. Si le dejamos jugar nos generará mucho peligro. Habrá que estar cerquita de él y no dejarle pensar mucho.

–Colea todavía la polémica del Betis-Celta por la expulsión de Luiz Felipe y las denuncias de que Aspas fingió una agresión. Usted vivió algo parecido en su debut con la selección sub-21: fue expulsado después de que un jugador italiano simulase una agresión suya. ¿Cómo se siente ante ese tipo de jugadas?

–Creo que fue un poco diferente. En el caso del jugador del Betis, va con la intención de sacarle el balón con un poquito de rabia y al final toca a Iago en el pecho o en el hombro, pero le toca. Mi caso en la selección fue diferente porque el rival viene a encararme, yo me encaro con él y él se acerca a mi cara, me quedo quieto y se tira al suelo. Entonces creo que fueron dos acciones muy diferentes.

–Cuando se ve afectado por una acción como esa, de engaño, ¿duele más que una patada?

–En nuestro partido con la selección no había VAR. Pero con el VAR queda todo grabado, lo puede ver repetido el árbitro. Cualquier patada, gesto o acción lo ve el árbitro repetido y puede tomar la decisión.

–¿Qué puede suponer para el Celta esa victoria ante el Betis, marcando cuatro goles a uno de los equipos que menos había encajado hasta entonces?

–Es una victoria muy importante y encima contra un equipo como el Betis, que cuenta con unos jugadores increíbles, que sale todos los partidos a tener el balón, a ganar. Por eso, ganarle a un equipo así le vino muy bien al Celta.

–¿Qué mérito tiene el entrenador del Celta en esa victoria?

–Creo que mucho porque al final cada partido lo plantea de una manera diferente. En este caso lo planteó en función de cómo juega el Betis. La fórmula funcionó. Podíamos haber defendido algunas acciones mejor, pero tuvimos efectividad en el área rival y cuatro goles ayudan. Ganar después de encajar tres goles a un equipo como el Betis quiere decir que estamos bien. Además, no es el único partido en el que tenemos ocasiones de gol, en otros incluso tuvimos más ocasiones. Lo que cambia es la efectividad.

–¿Ayuda que Carvalhal recuperase a gente como De la Torre, Carles Pérez..., que apenas contaban?

–Todos tenemos la confianza y estamos dispuestos y preparados para jugar cualquier partido. Eso es muy bueno para un entrenador y para un equipo: si pasa cualquier percance, que puedas echar mano de otro jugador y tener variedad.

–¿Cómo está viendo a Iván Villar, con el que ganó la medalla de plata en los Juegos de Tokio?

–Lo veo muy bien. El otro día contra el Betis hizo muy buen partido, a pesar de recibir tres goles que nosotros pudimos haber defendido mejor. Con los pies estuvo muy bien, muy centrado. Hizo muy buen partido en el Villamarín.