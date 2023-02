Carlos Carvalhal es un entrenador que afronta los partidos en función del rival, estudiando la manera de poder aprovecharse de sus debilidades. Así, no resulta extraño que el técnico de Braga haya presentado una alineación diferente en cada uno de los partidos que ha dirigido al Celta, del que se hizo cargo a principios del pasado mes de noviembre. Ante once encuentros entre LaLiga y la Copa, pues otras tantas alineaciones diferentes del conjunto celeste. Este domingo, frente al Atlético de Madrid, tampoco repetirá once, aunque en esta ocasión estará obligado por la baja por sanción de Unai Núñez; de la misma manera que frente al Betis tuvo que suplir al lesionado Agustín Marchesín. Sin embargo, en las dos últimas jornadas, Carvalhal ha sido fiel a un mismo dibujo táctico, el 4-4-2, por el que seguramente apostará también en esta próxima jornada.

En la disposición de los jugadores en el campo radica en buena medida la mejoría en juego y resultados que el Celta ha experimentado últimamente. La apuesta por cuatro defensas, otros tantos centrocampistas y dos atacantes nada tiene que ver con el plan de contención que el técnico bracarense tuvo que aplicar en un principio para acabar con la sangría de goles que heredó de Coudet. Tras ganar en seguridad defensiva con defensa de tres centrales y dos carrileros, Carvalhal buscó un once un poco más afilado en el que en alguna ocasión apareció Gabri Veiga como pareja de Aspas en la delantera. En la siguiente fase evolutiva del plan del portugués, Veiga retornó al centro del campo para dar entrada en la punta del ataque al noruego Strand Larsen. El escandinavo y el moañés repetirán probablemente el domingo ante el Atlético de Madrid después del buen rendimiento que ofrecieron en la victoria por goleada que el Celta consiguió en el Benito Villamarín ante un Betis que se presentaba a la cita como uno de los equipos menos vulnerables del campeonato liguero. Como el ataque, el centro del campo que Carvalhal presentó el sábado en Sevilla también se hizo acreedor de repetir esta semana ante uno de los más poderosos equipos de LaLiga. Luca de la Torre y Carles Pérez fueron piezas clave (no solo por sus asistencias de gol) en el juego de construcción y ofensivo del Celta. El de San Diego y el de Granollers habían sido rescatados del ostracismo por Carvalhal, quien ha demostrado hasta el momento un excelente manejo de los recursos que le ofrece la plantilla céltica. Completan el cuarteto de la medular Fran Beltrán y Gabri Veiga. El de Seseña es una apuesta segura por la fiabilidad y la buena salida del balón. El canterano ya es una pieza fundamental de un Celta que ha firmado un brillante arranque de año 2023 (10 puntos de 15 posibles, solo superado por un Barça que domina con claridad la competición). Estos seis futbolistas tienen un puesto aseguro en el once para el domingo. Las dudas se centran en la defensa ante la ausencia de Unai Núñez por sanción: completó el primer ciclo de tarjetas amarillas. El vasco es otro de los imprescindibles para Carvalhal, que tendrá que decidirse entre si trasladar a Mingueza al eje de la zaga y darle otra oportunidad a Hugo Mallo en el lateral derecho o mantener al catalán en ese costado y buscar un compañero para Aidoo. El técnico dispone de más alternativas para el costado si Mingueza se junta con el ghanés que para el eje de la defensa si mantiene al catalán en el lateral. Es segura la presencia de Galán por la izquierda, de Iván Villar en portería y de Aidoo como portador de las llaves de la muralla.