Alves peleará “en breve” por la titularidad

La ciudad deportiva Afouteza, de Mos, acogió ayer la presentación y el primer entrenamiento con el Celta de Diego Alves Carreira (Río de Janeiro, 1985). El guardameta brasileño se siente con ganas y con fuerza para disputarle “en breve” la titularidad a Iván Villar, que tiene garantizado el puesto en el once inicial al menos este domingo ante el Atlético de Madrid (16:15h., Balaídos). A pesar de no disputar un partido oficial desde el 13 de noviembre, Alves se siente “preparado” para afrontar este nuevo reto en España y asegura que pronto alcanzará su mejor nivel. En su cénit disfrutó de la titularidad en el Valencia y en el Almería, además de establecer el récord absoluto de penaltis parados en LaLiga (22). “A nivel físico, obviamente, no estoy como mis compañeros porque ellos se encuentran en la mitad de temporada, pero en Brasil continué trabajando después de abandonar el Flamengo. Creo que muy rápido estaré a mi mejor nivel para poder ayudar al equipo”, dijo el guardameta carioca durante la presentación oficial como nuevo jugador del Celta, acompañado del presidente Carlos Mouriño.

Negó en su comparecencia ante la prensa que hubiese colgado las botas al finalizar su contrato con el Flamengo en enero pasado. Es más, asegura que rechazó ofertas de equipos brasileños porque su intención era regresar a España, donde transcurrió buena parte de su carrera profesional: cuatro años en el Almería y seis y medio en el Valencia. “El homenaje que me hicieron fue por el tiempo que había jugado en el Flamengo, pero no me he retirado. Quería jugar fuera de Brasil. He tenido algunas ofertas de equipos brasileños, pero las rechacé. Mi objetivo era volver a España y ha salido todo bien”, señaló el portero, que llega a Vigo (contrato hasta finales de junio) para suplir la baja de Agustín Marchesín por una grave lesión en el tendón de Aquiles que mantendrá al argentino alrededor de ocho meses de baja.

Aunque apenas disputó cinco partido en el último campeonato con el Flamengo, Alves reitera que la edad no es ningún inconveniente para seguir en la élite. “Jugar a los 37 años en un equipo como el Flamengo te exige. Y ahora en el Celta me siento preparado, sino no estaría aquí sentado. Durante las primeras conversaciones con el Celta, pensé: ‘claro que sí, claro que puedo, tengo condiciones para seguir jugando’. Era un objetivo y hay que trabajar para cumplir el objetivo de seguir jugando en España”, indicó.

De la plantilla actual del Celta, el brasileño conoce a algunos jugadores y citó a Hugo Mallo y a Aspas, “al que he sufrido como rival. No hace falta decir nada porque es espectacular”. El moañés le marcó un gol de penalti en abril de 2017 en Balaídos, en la victoria céltica ante el Valencia (3-2). Elogió la actuación de Iván Villar en el Benito Villamarín: “Ha hecho un muy buen partido, un partido muy serio”. Y habló de sus metas: “ Estoy aquí para sumar, para aprender por más edad o experiencia que tenga. Todos los días se aprende. Seguramente vamos a llevarnos muy bien”, añadió el carioca sobre quien será su rival por un puesto en la portería del Celta. El club, a través de su presidente, le agradeció que aceptara la oferta para jugar en Vigo tras más de 300 partidos en España.