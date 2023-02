El Centenario del Celta llegará hasta las más altas esferas del Vaticano. Carlos Mouriño ha anunciado este miércoles que el papa Francisco recibirá a una delegación del club en una audiencia privada en la basílica de San Pedro el próximo 10 de julio.

Según explica el presidente de la entidad celeste, ha sido el arzobispo de Vigo-Tui, Luis Quinteiro Fiúza, quien ha hecho posible este encuentro. "Queremos abarcar muchos ámbitos: espirituales, sociales, deportivos, culturales... Un amplio abanico para que esta celebración del Centenario del Celta sea imborrable", señala Mouriño.

📆 El Papa Francisco recibirá al #RCCelta en una audiencia privada en el Vaticano el lunes 10 de julio.



💯 Es un honor que una personalidad tan influyente nos reciba en una cita histórica en el año de nuestro Centenario.



😊 ¡Muchas gracias por el recibimiento, @Pontifex_es! pic.twitter.com/idy0xkmT2E — RC Celta (@RCCelta) 8 de febrero de 2023

El papa Francisco es un reconocido aficionado al fútbol. Más concretamente al San Lorenzo de la liga argentina. En una entrevista confesó que en otros tiempos llegó a practicar el deporte y solían colocarle de portero.

Lo que se sabe de los actos del Centenario

El Celta todavía no ha querido desvelar por completo todas sus actividades relacionadas con la celebración del Centenario. Por el momento se han presentado el cartel y el logo. También se ha inaugurado una exposición pictórica en el Museo del Mar que se podrá visitar hasta el 28 de febrero. Se confirmó que el Centenario tendrá himno propio, aunque por el momento no se sabe si lo compondrá C. Tangana u otro autor. También habrá conciertos, se editarán libros y se celebrarán partidos con jugadores históricos.