Más de dos décadas al frente de los servicios médicos de la selección española de fútbol dan para forjar muchas y grandes amistades, para reunir un sinfín de anécdotas y en el caso de Juan José García Cota, para ganar un Mundial y dos Eurocopas. A finales de año la Federación Española comunicó al médico vigués del Celta el final de su vinculación tras más de veinte años acompañando al combinado nacional. Un anuncio que significó el adiós de una de las pocas piezas que quedaban en La Roja de sus años más gloriosos.

Y es por eso que el Celta, para el que va a seguir trabajando "todo el tiempo que el quiera", en palabras del presidente Carlos Mouriño, le ha sorprendido este martes con un homenaje muy especial. Sin que García Cota supiese nada, lo sentaron delante de una cámara para ofrecer las típicas declaraciones que el club utiliza para el contenido en sus redes sociales y le pusieron un vídeo en el que llevaban tiempo trabajando. Ante sus ojos empezaron a pasar casi todos los miembros de la generación dorada del fútbol español con palabras llenas de cariño y agradecimiento. La lista de futbolistas y técnicos daría para hacer dos alineaciones de lujo. No quisieron perderse esta oportunidad que les brindó el Celta Andrés Iniesta, David Villa, Xavi Hernández, Iker Casillas, Fernando Torres, Thiago Alcántara, Raúl Albiol, Juan Mata, Pedro Rodríguez, Joan Capdevila, Xabi Alonso, Sergio Ramos, Jordi Alba, Pepe Reina, Sergio Busquets, César Azpilcueta, Juanfran Torres, Jesús Navas y hasta Iago Aspas. También intervinieron los seleccionadores Vicente Del Bosque, Julen Lopetegui y Luis Enrique y su compañero en el departamento médico, el doctor Óscar Celada.

Conforme avanzaba el vídeo, de más de diez minutos, los ojos del doctor Cota se ponían más y más vidriosos. Imposible no emocionarse cuando los compañeros de tantas batallas le dedicaban tantas buenas palabras. "Fuiste una parte fundamental de aquel gran grupo que tuvimos", le dijo Xabi Alonso; "todo lo que has hecho por nosotros no va a quedar en el olvido", asegura Pepe Peina; "pasamos a ser campeones del mundo juntos", celebran Juanfran. Del Bosque comenta la alta estima que le guarda al médico del Celta y de la selección: "Te tengo una valoración extraordinaria. Hicisteis un gran vestuario". Y Luis Enrique, siempre con su tono bromista, le pide otra mariscada: "Acuérdate de que tengo buen apetito".

Para el final quedó Iago Aspas, con el que comparte día a día en el Celta desde hace muchos años: "En la selección me ayudaste desde el primer día. Nunca olvidaré el abrazo que me diste en mi debut en Wembley cuando marqué el gol, lo sentí como si fueses de mi familia".

Al final del vídeo Cota ya no pudo contener las lágrimas. Tras escuchar a toda la gente del fútbol, fue el turno para que su familia le demostrase lo orgullosos que están de él. Con el mensaje final de su mujer Patricia y de sus hijos Álex y Juan, el doctor Cota se derrumbó. "Esto es una encerrona", concluyó con una tímida sonrisa antes de agradecer al Celta por su iniciativa.