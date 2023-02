El presidente del Betis, Ángel Haro, anunció ayer “un recurso” para evitar que el defensor italiano Luiz Felipe Ramos sea sancionado por la expulsión del sábado, ya que opina “que debió actuar el árbitro de VAR” para revocar la tarjeta por tratarse de “una acción clara” ante Aspas.

“No sé si prosperará, pero recurriremos. No me pareció jugada de roja y el árbitro de VAR sin duda debió sacar del error al árbitro de campo. No hay acción violenta. Me gustaría reflexionar sobre esto. Se premia al tramposo. El fútbol es de listos, pero no de tramposos”, añadió Haro sobre el fingimiento del delantero del Celta Iago Aspas.

El dirigente bético incluyó en esta práctica deportiva a sus “propios jugadores también”, ya que es un comportamiento que “se ve hasta en jugadores infantiles: triunfa la simulación. No hay que poner la lupa en Aspas, también han simulado futbolistas del Betis, pero es reprobable y el colectivo arbitral debe reaccionar”, señaló el dirigente bético.