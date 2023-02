Intenta frenar la euforia que pueda originar la impresionante racha de resultados que lleva en las últimas semanas el Celta B: 21 puntos ganados de los 23 últimos disputados. Y para ello, Claudio Giráldez recurre al tópico de ir “semana a semana”, exclama el entrenador del filial céltico tras ganar el derbi provincial en Balaídos por la mínima y después de que el veterano Charles Díaz acariciase el gol del empate en los minutos finales.

“Hay que ser muy cautelosos, hace once jornadas estábamos en puestos de descenso. Ahora estamos en una racha muy buena”, insiste Giráldez: “Seguramente volverá algún momento peor y tenemos que estar preparados para crecer, individual y colectivamente, en esos momentos. El resto creo que estamos a 12-13 puntos de distancia con los de abajo, que es lo importante. Quiero trasladar un mensaje de tranquilidad, de calma, y centrarnos en cada semana porque para eso estamos aquí, para que los chicos lleguen a jugar en el Celta en Primera División”.

El técnico del conjunto celeste insiste en la dificultad de competir en la Primera RFEF, aunque el Celta B se sitúe quinto ahora. “Mucha gente estaba equivocada y pensaba que íbamos a venir hoy y ganar 6-0 porque estamos ahí arriba ahora. Es una mentira, aquí ganar cada partido es un mundo”, afirma y pone como ejemplo lo cerca que estuvo el Pontevedra de llevarse un punto de Balaídos: “Nos despistamos en una, en el minuto 89, que es la que remata Charles”. Si el excéltico hubiese marcado, advierte Giráldez, “estaríamos aquí con una lectura seguramente diferente del partido. Hemos disputado muy bien, en ese juego directo de ellos, con el sistema que nos igualaron. Sabemos que teníamos que sufrir en algún momento, nos tocó al final. Prueba de ello es que los equipos que están en playoff, salvo nosotros, solo el Deportivo ha ganado en la segunda vuelta. Aquí las cosas son muy complicadas”.

“Aquí es muy difícil imponerte a un rival en juego y en resultados. Tenemos que aprovechar este momento, que dure lo máximo posible la dinámica y centrarnos en que los chicos tengan cada vez más registros”, relata Giráldez, que apunta aspectos a mejorar: “Ya no solo ir hacia adelante si no pararlos en campo rival. Matar el partido desde la posesión, y defendernos desde la posesión, no solo desde contraatacar y estar atrás”, añade el técnico.