El Celta pone una pica en el Villamarín

El Celta da una larga zancada de tranquilidad con un triunfo en el Benito Villamarín lleno de vértigo, belleza, suspense y sufrimiento que el grupo de Carvalhal cimentó tras sobreponerse al golpe de ver cómo el rival remontaba muy pronto un tempranero golazo de Larsen para reaccionar con otros tres goles de bandera y aguantar la embestida final de los verdibancos, que en el tramo final pusieron cerco al portal de Iván Villar tras acercarse, de penalti, en el marcador gracias a una inocente mano de Mingueza.

El triunfo supone el segundo consecutivo de los celestes, que avanzan con paso firme posiciones en la tabla con un juego más consistente, afilado y efectivo, pero también con mayor protagonismo coral y sin necesidad de depender de la inspiración de Aspas, que no tuvo su mejor día y protagonizó una fea acción cuando el partido se endureció en los minutos finales.

Nuevo giro en la alineación de Carvalhal, que arrancó de salida con defensa de cuatro con los mismos mimbres que brillaron en el segundo tiempo frente al Athletic. Beltrán y Larsen relevaron a Tapia y Óscar Rodríguez, con Carles y Luca arrimados a los flancos. La principal novedad fue, sin embargo, la presencia de Iván Villar, que se estrenó bajo el travesaño en esta Liga tras la grave lesión que ha dejado fuera de juego por lo que resta de curso a Marchesín. Un once afilado, de nuevo sin Mallo ni Cervi, en la ecuación. Y lo cierto es que la cosa enseguida se le puso a pedir de boca para el Celta, que golpeó en su primera llegada a portería.

El golazo de Larsen tuvo origen en una arrancada de Mingueza. El anoche lateral diestro del Celta se la puso en largo a Carles Pérez, que voló hacia el lateral del área y sirvió el balón al primer palo para la carrera de Larsen. El noruego se adelantó medio metro a su marcador y, sin dejarla caer, cazó la pelota con un latigazo imposible para Rui Silva. La constancia del escandinavo encontraba por segunda vez esta temporada premio. Por primera este curso, el Celta encontraba el gol en su primer disparo a portería.

Felices se las prometía el conjunto de Carvalhal, que antes de asimilar la situación de verse en ventaja se encontró, de nuevo en una acción de pelota detenida, con el empate del Betis. Un mal despeje de Beltrán tras un córner le cayó sin que nadie lo advirtiese a Juanmi, todo un especialista en aguar la fiesta al Celta, que le ganó la partida a Galán y superó a Iván Villar. El conjunto vigués digirió mal el golpe, cedió la iniciativa y regaló el segundo al Betis en un error catastrófico de Aidoo. Sin estar exigido, el zaguero perdió la bola en zona comprometida y el equipo de Pellegrini combinó letalmente para que el balón llegase a Canales, que lo empujó sin oposición contra la red.

En un abrir y cerrar de ojos, al Celta se le esfumaba la ventaja e incluso pudo írsele el partido si el cancerbero cangués no llega a desbaratar con una formidable intervención el tercero del Betis sacando un mano a mano a Miranda. Fue el preludio del empate celeste, obra de Gabri, que hasta entonces apenas había aparecido y anotó tras un inverosímil servicio de Luca de la Torre uno de los mejores goles de la temporada. El pase con el exterior del estadounidense fue una maravilla que el porriñés culminó de forma extraordinaria, llevándose el balón con un doble toque de cabeza entre los centrales y elevando el balón sobre Rui Silva con un hermoso sombrero.

El empuje del Celta creció tras el intermedio. El equipo de Carvalhal entró al segundo tiempo con determinación y enseguida se puso por delante con otra obra de arte de Gabri que él mismo inició y culminó rompiendo las líneas enemigas. El porriñés combinó con Aspas, que la prolongó hacia Larsen para que el noruego la colocase en el cogollo y Veiga la remachara contra la red. El chico llega, rompe y finaliza como un martillo pilón. Es fuerte, listo y está bendecido con el gol. No se le adivina techo.

El Celta tuvo entonces sus mejores minutos, llegando con velocidad en la transición. Pero el cuarto llegó curiosamente a balón parado, tras un córner despejado por Borja Iglesias en el primer palo que Aidoo cazó con un imponente cabezazo inasequible para Rui Silva.

Con esta victoria en la primera jornada de la segunda vuelta, los de Príncipe saltan a la undécima posición de la competición doméstica con 23 puntos, dejando las casillas rojas a cuatro

El partido parecía encarrilado. Sabali evitó incluso el quinto sacando casi sobre la raya un tiro (algo blando) de Aspas. Pero a un equipo del talento del Betis no se le puede dar por muerto y menos echarle una mano. Se la tendió Mingueza al despejar involuntariamente con el brazo un centro colgado al área sin aparente peligro. El VAR revisó la jugada, Fekir no perdonó y el Celta se vio obligado a defender el resultado con el cuchillo entre los dientes. Sin mover el dibujo, Carvahal movió ficha con cambios defensivos (entraron Kevin y Solari) y los celeste mantuvieron el tipo. Seferovic, que había relevado a Larsen a la hora de juego, ofreció en su debut oficio y buenas maneras e incluso puso un balón de gol que Aspas no llegó a rematar por pocos centímetros.

Los últimos minutos fueron de infarto, condicionados por una exagerada reacción de Iago Aspas que propició la expulsión Luiz Enrique, enfadó al Betis y desató el nerviosismo general antes de un largo descuento, que los celestes jugaron con el cuchillo entre los dientes y en el que Edgar rondó el empate casi sobre la bocina.