Carlos Carvalhal se mostró ayer feliz por la victoria, por el desarrollo del partido en el que el Celta cosechó una victoria importante y por la vocación ofensiva del equipo: “Un equipo que juega con Veiga, Iago, Larsen, Carles...es la prueba de que va al ataque. Hemos estudiado al adversario, sus puntos fuertes, analizamos sus debilidades para tratar de aprovecharlas. Y terminamos por hacer un buen partido”.

El técnico portugués insistió en que en el segundo tiempo “mejoramos muchos aspectos como la transición defensiva, tuvimos control del juego y pudimos hacer más goles”. Solo lamentó que en las cuentas pendientes estuviese el balón parado porque “hemos vuelto a encajar un gol y habíamos mejorado en los anteriores partidos”. Y a la hora de dar una visión general del equipo, Carvalhal dijo que “gana consistencia, estamos subiendo en muchos parámetros”.

Carvalhal piropeó especialmente a Gabri Veiga por sus dos goles, por el partido que jugó y por la evolución que lleva desde hace tiempo: “Veiga es un jugador de gran nivel. Centrocampista que aparece muy bien en zonas de finalización, inteligente, fuerte...cuando llegué al Celta me encantó desde el primer momento. Y no me ha defraudado”.

El portugués elogió también la respuesta de Iván Villar que tuvo que volver a ser titular tras la lesión de Marchesín: “Es un jugador con fuerte personalidad, es una persona tranquila, muy inteligente. Tiene experiencia y tenemos confianza. Ha estado bien, tranquilo...”.

Por último se refirió a la tangana final tras la expulsión de Luiz Felipe: “No me gusta y voy a hablar con los jugadores porque es importante bajar la tensión en ciertos momentos. Vamos a tratar de corregir ciertas cosas”.