El Celta busca un portero en paro

La desgracia se ha cebado con Agustín Marchesín, que se pierde lo que resta de temporada tras lesionarse de gravedad en vísperas del desplazamiento el Celta al Benito Villamarín. El portero argentino se fracturó el tendón de Aquiles, una de las lesiones más graves que pueden acaecerle a un deportista, durante el entrenamiento matinal celebrado ayer en la ciudad deportiva. Desde que ocurrió el incidente, se supo que se trataba de algo serio. Los servicios médicos informaron en un primer momento de una posible rotura del tendón y pronto se confirmó el peor de los pronósticos.

Por la tarde, el Celta informó de que el guardameta argentino había sido intervenido por el jefe de los servicios médicos, Juan José García Cota, de una rotura total del tendón de Aquiles. El club explicó que la intervención se había realizado “sin complicaciones”, pero iba a requerir un largo periodo de baja, que los facultativos han fijado en unos ocho meses, con lo que la actual temporada y parte de la próxima ya es historia para él.

La lesión pilla al Celta con el pie cambiado, con el mercado ya cerrado y sin posibilidad de fichar a un futbolista en activo al haberse eliminado la norma que hasta no hace mucho tiempo permitía realizar fichajes en caso de lesiones graves. Tampoco sirve un guardameta que se desvincule ahora de su club. Tiene que estar en esa situación el 31 de enero, fecha en la que se cerró el mercado invernal.

El club ha confirmado que incorporará a un guardameta para cubrir la baja del argentino, pero solo podrá contratar a futbolistas en paro, lo que limita mucho sus posibilidades de encontrar un portero de garantías para guardar las espaldas a Iván Villar en la segunda vuelta del campeonato.

El cangués, sin minutos en LaLiga y que hasta la fecha solo ha disputado un par de encuentros en las primeras rondas de la Copa del Rey, tendrá que asumir la responsabilidad de defender la portería en un momento complicado, con el equipo anclado desde hace meses en la parte baja de la tabla y la urgente necesidad de obtener resultados para poner distancia con la zona de descenso.

No es la primera vez, en todo caso, que el portero de Aldán tiene que asumir esta tarea. Ya lo hizo en momentos complicados hace unas temporadas debido a las lesiones de Rubén Blanco y Sergio Álvarez con buenas prestaciones. Carlos Carvalhal ha asegurado que tiene plena confianza en el canterano, que debutará como titular en la competición regular esta noche en el Villamarín.

Pese a la escasas expectativas, que ofrece el mercado de futbolistas sin equipo, el Celta ha decido contratar un portero. Coke Carrillo, Christian Joel y Ruly carecen de experiencia en la máxima categoría y el club prefiere contar con un guardameta con más tablas al lado de Villar.

La labor de Luis Campos, el asesor deportivo externo del Celta, será buscar la mejor opción entre el elenco de guardametas en paro que puedan servirle. El club no quiere precipitarse en la elección, pero tampoco va a demorar mucho tiempo su decisión. Se trabaja con la idea de que el sustituto de Marchesín se incorpore al grupo a lo largo de la próxima semana con la idea de que ya esté disponible para el duelo ante el Atlético de Madrid.

“Total confianza” en Iván Villar

Carlos Carvalhal anunció ayer con tristeza la grave lesión sufrida por Marchesín, pero aprovechó también su comparencia en la previa del partido contra el Betis para proclamar su “total confianza” en Iván Villar. “Marchesín se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana en el tendón de Aquiles. Se trata de algo muy grave. Obviamente no va a estar mañana y probablemente habrá cirugía, pero tengo total confianza en Iván Villar”, informó el preparador celeste, que ha incluido en la convocatoria para el duelo ante los verdiblancos a Christian Joel y Coke Carrillo, los dos porteros del filial. Aunque el club buscará un sustituto entre los porteros sin equipo, el preparador celeste reconoció que ni siquiera se había parado a pensar en la posibilidad de incorporar a un sustituto para Marchesín. “Esta situación ocurrió ahora, en el entrenamiento, y nuestro foco está en el partido de mañana y en la confianza de los porteros que tenemos con nosotros. Nada más que eso. No hablé con nadie de ese tema porque lo importante es el partido”, dijo. El técnicoindicó que tampoco había hablado con el cangués de la situación porque él ya sabe que cuenta con todo su apoyo.. “No he hablado con Iván Villar, pero tampoco necesito hacerlo. Tiene mi confianza total. Es un chico inteligente, muy frío en la portería. Tiene experiencia y no necesita palabras. Tiene que jugar y nada más”, comentó.