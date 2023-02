Con la inesperada baja de Agustín Marchesín, que se fracturó el tendón de Aquiles durante el entrenamiento matinal y causará baja por lo que resta de temporada, se propone el Celta encadenar un segundo triunfo en un duelo de la máxima exigencia frente al Betis en el Villamarín (21.00 horas, Movistar LaLiga). Se mide sin su portero titular el grupo de Carvalhal a uno de los equipos que mejor fútbol practican en LaLiga, pero que llega mermado de goles en las últimas jornadas y necesita recuperar la senda del triunfo para mantener el pulso por entrar en la Liga de Campeones.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 20ª Jornada 21.00h. Movistar LaLiga Estadio: Benito Villamarín Árbitro: Del Cerro Grande (comité madrileño) R. BETIS CELTA Año de fundación 1914 Presidente Ángel Haro Temporadas en Primera 49 Estadio Benito Villamarín 105 x 68 Capacidad 50.000 Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 6º 16º Mingueza Luiz Enrique Miranda Carles Pérez Aidoo Aspas Guardado Edgar Gabri Veiga Canales Beltrán Unai Larsen Borja Iglesias Luiz Felipe Guido Luca de la Torre Galán Sabali Ayoze Entrenador Manuel Pellegrini Entrenador Carlos Carvalhal Banquillo Claudio Bravo, Pezzella, Victor Ruiz, Aber Vinicius, Ruibal, Akoukkou, Fekir, Juanmi, Rodri, Juan Cruz, Joaquín Wilian José. Banquillo Christian Joel, Coke Carrillo, Kevin, Mallo, Carlos Domínguez, Tapia, Solari, Cervi, Swedberg. Paciencia, Seferovic 31 20 puntos puntos 17 14 13 7 EN CASA FUERA EN CASA FUERA 5 4 3 2 2 2 4 1 Ganados 2 4 3 6 Empatados Perdidos

Si el Betis no puede permitirse tropiezos, para el Celta es crucial dar continuidad con tres puntos al esforzado triunfo firmado el pasado domingo contra el Athletic en Balaídos. El equipo vigués no encadena dos victorias desde que doblegó consecutivamente al Girona y al Cádiz en la tercera y cuarta jornada y necesita traducir en puntos la mejoría que ha experimentado en el juego. El triunfo firmado frente al Athletic ha dado a los celestes algo de oxígeno, pero con nueve equipos en cuatro puntos enfangados en la carrera por huir de la quema, enlazar dos victorias puede marcar una gran diferencia en este inicio de la segunda vuelta.

La buena noticia para Carlos Carvalhal es que en este encuentro va a poder disponer frente a los verdiblancos del suizo Haris Seferovic, llegado en el último día de mercado para reforzar la delantera. El técnico lo ha incluido en la convocatoria y ha confirmado que tendrá minutos esta noche en el Villmarín.

El preparador luso no ha dado esta semana pistas sobre sus planes. Carvalhal se ha mostrado desde su llegada flexible en el dibujo y generoso en el reparto de minutos, alternando esquemas y jugadores en el once, que no ha repetido hasta el momento. La principal duda es si frente a un equipo tan afilado como el Betis apostará por una defensa de tres centrales o arrancará con línea de cuatro zagueros para potenciar el medio campo con un futbolista de ataque. El hecho de que el Betis juegue habitualmente con un solo delantero favorecería esta última posibilidad.

En el primer supuesto, Kevin y Galán ocuparían previsiblemente los flancos –Mallo está con la cabeza más fuera que dentro y muy probablemente será suplente– y en el segundo sería Mingueza el que formaría en el carril derecho, con Aidoo y Unai en el eje de la línea y el pacense en el flanco izquierdo.

En medio campo se esperan también novedades con la entrada de Fran Beltrán en el eje de la medular. El madrileño relevaría en el once a Renato Tapia, que durante la semana ha tenido algunas molestias (aunque está disponible), y al que Carvalhal recurriría para mejorar la salida de pelota. Junto a Galán es fijo Gabri Veiga, que retrasaría al medio campo su posición para jugar con dos delanteros, mientras que Carles Pérez y Luca de la Torre se situarían en los flancos. Los avala su buen partido contra el Athletic, en el que el estadounidese, que ha sido titular con buenas prestaciones en los últimos dos encuentros, dio a Iago Aspas la asistencia en el gol de la victoria. Carles sigue sin estrenarse como goleador, pero lleva ya algún tiempo cortejando el gol (se le anuló uno en la última jornada) y frente a los rojiblancos aportó verticalidad y desborde.

Por lo que respecta a la delantera, Iago Aspas volverá a ser la referencia, seguramente acompañado por Larsen, revitalizado también tras su último buen partido. Carvalhal no descartó ayer que Seferovic pueda ser titular, aunque con solo tres entrenamientos con el grupo y sin ritmo competitivo por su escasa participación en los últimos seis meses con el Galatasaray parece improbable que apueste por él de partida.

El Betis, mientras, llega al choque algo más mermado que el Celta al haber jugado el miércoles con el Barcelona el partido aplazado por la Supercopa y con necesidad de retomar la senda de la victoria tras perder dos de sus últimos tres partidos. Pellegrini cuenta con la única baja de William Carvalho, expulsado con roja directa en el último partido contra los azulgranas, y tiene algo renqueantes a Nabil Fekir y Juanmi, que previsiblemente iniciarán el choque en el banquillo. Andrés Guardado será el sustituro del portugués en un equipo que presentará cambios con respecto al que cayó el miércoles en el Camp Nou. Una de las novedades podría ser el atacante canario Ayoze Pérez, fichado también en el último día de mercado en un momento en el que al Betis le está costando encontrar portería.