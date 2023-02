Una salida, la de Denis Suárez al Espanyol y una llegada, la del delantero Haris Seferovic, son el escueto balance de un mercado de invierno en el que el Celta ha acelerado demasiado tarde. La última jornada que se presumía de frenética actividad se ha resuelto antes de lo previsto con el anuncio a primera hora de la cesión del salcedense al Espanyol y, poco después, la confirmación del acuerdo con el Benfica para la cesión del internacional suizo. A mediodía, todo el pescado estaba vendido.

Seferovic se incorpora al Celta a préstamo hasta el mes de junio con una opción de compra a final de temporada. El suizo se planta en Vigo después de que el club lisboeta cortase su cesión al Galatasary turco, equipo en el que ha jugado los últimos seis meses con muy discretos números y pocos minutos sobre el terreno de juego: cero goles tras 378 minutos repartidos en tres partidos.

El suizo, que conoce bien LaLiga por haber jugado hace nueve años en la Real Sociedad, ha anotado un par de goles en la Copa turca, aunque en las primeras rondas y ante rivales de segunda fila. Seferovic cuenta, sin embargo, con una dilatada carrera con la selección suiza, con la que ha disputado tres Mundiales y dos Eurocopas, anotando 25 goles en 92 partidos.

Su mejor temporada como jugador de club –ha militado, entre otros, en la Fiorentina, la Real Sociedad, el Eintracht de Francfort, el Benfica y el Galatasaray– la firmó hace un par de temporadas con el conjunto lisboeta, con 22 goles y 7 asistencias.

Con el fichaje de Seferovic, el Celta amplía su elenco de delanteros centro, posición en la que Carlos Carvalhal cuenta ya con Strand Larsen y Gonçalo Paciencia. Aunque ocasionalmente ha jugado como extremo izquierdo, el perfil de Seferoric no encaja con el tipo de atacante que había solicitado Carlos Carvalhal y buscaba desde el pasado verano Luis Campos para completa el plantel, un futbolista con desborde, velocidad para romper líneas y difícil de sujetar en el uno contra uno. El director deportivo externo se ha inclinado, en cambio, por un nueve delantero corpulento (189 centímetros), similar a los dos que ya tiene en nómina

En la contratación de Serefovic, cuyo fichaje Campos ya tanteó el pasado verano, ha contribuido seguramente el hecho de que en la noche del pasado lunes se cayesen las opciones de incorporar a Fran Navarro, delantero de mayor movilidad y en evolución muy positiva, que finalmente permanecerá en el Gil Vicente con la idea de firmar por el Oporto en junio.

El fichaje de Seferovic no ha despertado demasiada expectación entre la afición celeste, que esperaba que Luis Campos consiguiese cerrar, pese al retraso en alcanzar un acuerdo con Denis y las dificultades que presenta el mercado de invierno, una incorporación más ilusionante.

Seferovic llegó a Vigo avanzada la tarde. El jugador helvético se desplazó directamente desde el aeropuerto a la sede del club en la Calle del Príncipe para cumplir con el preceptivo trámite de pasar reconocimiento médico y estampar su firma en el contrato que lo vinculará al Celta hasta final de temporada. Hoy se entrenará a las órdenes de Carvalhal y luego será presentado oficialmente.

Mallo permanecerá en el Celta hasta final de temporada, pero su renovación se complica

Hugo Mallo permancerá en el Celta al menos hasta final de temporada, aunque la continuidad del capitán celeste y referente canterano en el club vigués más allá del próximo mes de junio se antoja cada vez más complicada. La posibilidad de liberar masa salarial para mejorar sus posibilidades de mercado no ha bastado para anticipar la salida del marinense, que barajaba muy seriamente la opción de probar fortuna en el fútbol brasileño en el Atlético Mineiro a las órdenes de Eduardo Coudet. El Chacho quería incorporar al marinense ya en este mercado, pero su fichaje dependía de que alcanzase un acuerdo para rescindir su contrato con el Celta, algo que finalmente no ha sucedido. La sensación, en todo caso, es que Mallo tiene contados los partidos que le quedan con el Celta. Tras casi 14 años de militancia y más de un lustro como primer capitán, el marinense parece decidido a no renovar con el que ha sido el único club de su vida. Las críticas de un sector de la afición (amplificadas en las redes sociales) a su rendimiento no han sido ajenas a que se replantee su continuidad después de tanto tiempo en el Celta, pues su jerarquía en el equipo no ha cambiado. Su contrato expira el próximo 30 de junio y el futbolista parece cada vez más decidido a explorar la posibilidad de jugar en otro equipo y conocer otra liga y otro país. El Chacho le brindaba ahora esa oportunidad, pero no es seguro que esa puerta siga abierta a final de temporada. En la decisión la posibilidad de liberar una importante cantidad de masa salarial que podría haber servido para mejorar las posibilidades del Celta en el presente mercado no ha sido suficiente como para que se concretase ahora su salida en una operación relámpago.