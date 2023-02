El Celta ha presentado este miércoles a su única adquisición en el mercado invernal, el delantero suizo Haris Seferovic, en un acto en la ciudad deportiva con el presidente Mouriño como maestro de ceremonias. El internacional helvético se incorpora a préstamo hasta final de temporada con opción de compra en junio y la firme intención de ayudar al conjunto celeste en su batalla por eludir el descenso.

“He venido para jugar y hacer goles, pero por encima de todo soy un jugador de equipo”, ha resumido tras su primer entrenamiento como celeste en nuevo fichaje, que ha precisado: “Soy un delantero que trabaja mucho para el equipo, nunca fui egoísta. Vengo aquí para ayudar al equipo, pero también para hacer goles. El fútbol del Celta se adapta a mis características, creo que serán cinco meses muy buenos".

Seferovic se ha definido como un nueve “físicamente fuerte, que aparece en el área para hacer gol”. “Soy finalizador y es lo que voy a intentar hacer”, ha precisado el suizo, que confía en formar una peligrosa dupla con Aspas. “Iago es un gran futbolista, un crack. Entiende muy bien el juego y pienso que con el tiempo podemos hacer una dupla muy buena. Yo ataco mucho el espacio y él eso lo ve muy bien, creo que nos complementaremos. Yo podré hacer goles, y él también y dar asistencias", ha aventurado.

El artillero ha precisado que, por encima del gol, está el equipo y ganar partidos. “Al final lo que más importa es que el equipo consiga los tres puntos. Si ganamos el partido, no me importa no hacer goles. Si marco o asisto también estoy contento porque es más importante el club y el equipo que el jugador. Y yo soy un jugador de equipo”, ha relatado.

El internacional suizo ha explicado que Franco Cervi, con quien coincidió en el Benfica, le ha hablado “muy bien” tanto de la ciudad como el club y ha explicado que en su primer día de trabajo ha visto al grupo “muy unido”. “Es un grupo joven, muy familiar, y eso me gusta”, ha comentado.

Haris Seferovic ha indicado que se encuentra “físicamente bien”, a pesar de no haber jugado mucho en los últimos seis meses con el Galatasaray. “Me falta un poco de ritmo y es normal, pero físicamente me siento muy buen, muy fuerte y tengo muchas ganas de jugar”, ha puntualizado. “He hablado un poco con Carvalhal de cómo vamos a jugar y qué es lo que espera de mí y es lo que vamos a hacer”, ha apostillado.

Seferovic ha sido presentado por Carlos Mouriño, que ha agradecido al futbolista que se inclinase por la oferta del Celta entra las distintas opciones que manejaba. “Para el Celta es un lujo y una enorme satisfacción tener un jugador como Sefe [así es como prefiere el jugador que le llamen]. Un jugador con una gran experiencia, que ha participado en tres Mundiales y en dos Eurocopas y queremos agradecerle personalmente que entre todas las opciones que tenía nos haya elegido a nosotros”, ha expuesto.

“Nos ha elegido, entre otras cosas porque cree que tenemos un buen equipo y podemos hacer un magnífico conjunto al cual viene a aportar, si puede, goles. Si no, estamos seguros que va a aportar trabajo, dedicación y entusiasmo porque además de un goleador es un trabajador y encaja muy bien en nuestro esquema”, ha añadido el dirigente, que ha remachado: “Creemos que es el jugador que necesitábamos para la segunda vuelta del campeonato y la consecución de los objetivos que tenemos marcados”.