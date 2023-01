El culebrón Denis ha llegado a su fin. Tras año y medio de guerra abierta con el presidente Mouriño y ocho meses viendo los partidos desde la grada, el salcedense dejará el club en este mercado para jugar en el Espanyol hasta final de temporada. El futbolista se encuentra en Barcelona desde la noche del pasado domingo a la espera de que ambos clubes anuncien el acuerdo, que será oficial en pocas horas, una vez que Denis pase reconocimiento médico.

El Celta recibirá ahora 200.000 euros por el traspaso del centrocampista, cantidad que se incrementará en 400.000 más en el mes de junio, si el Espanyol se mantiene en Primera División, según fuentes del club celeste. La venta de Denis dotará al Celta de margen salarial para poder reforzarse en este mercado. Con su marcha, el club libera una de las fichas más elevadas del plantel (5,2 millones brutos por año) y consigue margen económico para abordar la contratación del atacante solicitado por Carlos Carvalhal. Pero sobre todo pone fin a un conflicto que estaba enquistado desde hace demasiado tiempo y que ha supuesto un constante foco de tensión entre el club y un amplio sector de la afición, además de un pésimo negocio.

Luis Campos tiene vía libre para fichar al atacante que necesita el Celta y Denis podrá expresarse por fin donde mejor sabe, sobre el terreno de juego, aun a costa de reforzar a un rival directo del Celta en la lucha por huir del descenso. El Espanyol sería, en todo caso, un club puente para Denis, que a partir de junio se incorporaría a la disciplina del Villarreal, con el que tiene un principio de acuerdo por las próximas tres temporadas. El salcedense disputó su último partido oficial el pasado 21 de mayo frente al Valencia en Mestalla. La jornada anterior Denis se despidió de la afición anotando el gol de la victoria ante el Elche y aclamado por la grada, que silbó al presidente celeste.

La escalada bélica que se había iniciado en el verano de 2021 con la participación de la agencia de representación del jugador en la marcha de Bryan Bugarín al Real Madrid se acrecentó durante la pretemporada tras un verano lleno de desencuentros en el que el jugador rechazó las diversas ofertas que el club le puso encima de las mesa. Desde la entidad se acusó al jugador de querer salir libre y se cumplió con amenaza de apartarlo del equipo y enviarlo a la grada, donde ha permanecido los últimos siete meses. Denis denunció si situación frente a la AFE. El club le permitió participar en los entrenamientos, pero sin posibilidad de entrar en las convocatorias, siquiera para disputar amistosos.

La situación se ha desbloqueado en los últimos días del presente mercado de enero. Con el límite salarial agotado, el Celta necesitaba desprenderse de la elevad ficha de Denis para poder acudir al mercado en busca de refuerzos y la delicada situación clasificatoria del equipo y ha allanado el camino de un acuerdo que, tras meses de inactividad, era también prioritario para el jugador.

Fran Navarro, opción para la delantera

El delantero valenciano del Gil Vicente se perfila como una de las opciones del Celta para reforzarse en este mercado, aunque a última hora de ayer el club manejaba la suya como una opción “no prioritaria”. Formado en las categorías inferiores del Valencia, el artillero ha despuntado esta temporada en las filas del conjunto de Barcelos, con el que ha anotado 11 goles en 17 encuentros de la Liga Sagres, además de proporcionar 2 asistencias. Hace algún tiempo que se viene hablando del interés del Celta por el futbolista valenciano, aunque no ha sido hasta las últimas horas que el interés del conjunto celeste no se ha sustanciado en una propuesta económica. El propio Carlos Carvalhal reconoció hace unas semanas que conocía Navarro, a quien calificó de “buen delantero”, pero precisó no tenía constancia del interés del Celta por él. Diversos medios españoles y portugueses informaron ayer de que apenas medio millón de euros separaban a ambos clubes de alcanzar un acuerdo, que podría cerrarse por una cantidad de entre tres o cuatro millones de euros. Navarro es una de las tres opciones que Luis Campos maneja para reforzarse en el actual mercado. A menos de 24 horas del cierre del mercado, que baja la persiana a medianoche, la actividad en los despachos fue ayer frenética y se presume que se incrementará a lo largo de la jornada de hoy, pues el club mantiene abiertos a estas horas diversos frentes de negociación.