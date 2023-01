Denis Suárez cierra su etapa en el Celta "triste", pero "superorgulloso y superagradecido" por estos tres últimos años defendiendo la celeste. Ya como futbolista del Espanyol, el de Salceda ha querido despedirse de la que ha sido su afición y ha dejado una promesa: "Volveré".

En un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, Denis Suárez asegura que se marcha "con la cabeza alta por haber dado todo por el club", que le hubiera gustado haber hecho carrera en Vigo y "estar muchos años", pero que por situaciones "ajenas a lo deportivo" le toca irse: "Son etapas de la vida. No sé qué me deparará el futuro. Ojalá algún día pueda volver porque al Celta lo considero mi casa".

Esta misma mañana se ha hecho oficial la salida de Denis Suárez al Espanyol. Es el final a una historia de amor que se rompió con el caso de Bryan Bugarín y la agencia de representación del salcedense. Carlos Mouriño, presidente de la entidad, dejó clara su postura de que Denis Suárez no volvería a jugar con la camiseta del Celta. Sus palabras se han cumplido y tras media temporada en la grada, el centrocampista se marcha a Barcelona para jugar lo que resta de la presente en el Espanyol.

Hoy me veo obligado a marchar, pero esta siempre será mi casa. Balaídos y vosotros siempre iréis en mi corazón. Gracias por todo. VOLVERÉ. pic.twitter.com/4R7tnPoFvL — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 31 de enero de 2023

"Esta etapa de tres años ha sido muy especial. Seguramente será la etapa más recordada de mi vida a nivel profesional. Empecé en Porriño con cuatro años hasta que mis padres me dijeron que el Celta quería que fuese a jugar con ellos y ahí empezó todo. Siempre he querido jugar en el primer equipo del Celta desde que era pequeñito. Es una sensación que no se puede expresar con palabras", repasa Denis Suárez, que añade que se fue muy joven del club, con 16 años "para ayudar en una etapa muy complicada", aunque tuvo la "suerte" de regresar y vivir su sueño. "Jugar en Balaídos con la camiseta celeste es algo que no olvidaré nunca", sentencia.

"Me voy triste pero a la vez estoy superorgulloso y agradecido por todos estos años. Siempre que pueda volveré al estadio a ver a mi equipo. Seré un celtista más apoyando al club desde la distancia. Quiero agradecer a la afición el cariño y el apoyo que me demostraron desde el primer día. Nada es comparable a lo que yo he sentido aquí", concluye"