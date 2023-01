Ernesto Valverde lamentó que el Athletic no firmase el partido que él esperaba ante el Celta. El técnico vasco reconoció que al equipo le está costando más últimamente conseguir resultados y no jugó ayer “un buen partido” en Balaídos, sobre todo en una segunda parte en la que no generaron “nada” ante el Celta. “En la segunda parte el Celta apostó por meter a un delantero más y nosotros no le hemos hecho pagar ese desequilibrio que se les podía generar. Empezaron a ganar los duelos, a coger esas jugadas y no estábamos tan cómodos como en el primer tiempo. Y luego el gol llega en una jugada rara”, analizó.

Valverde no puso como excusa el cansancio del reciente duelo copero contra el Valencia. “El Celta estaba en descenso antes del partido y ahora lo tenemos a seis puntos. Tenemos que aplicarnos mucho más si queremos aspirar a subir puestos en la tabla”, subrayó. “Hace cinco jornadas estábamos cuartos y ahora hemos bajado puesto en la tabla. Sin que el Celta fuera superior a nosotros, hoy no hemos estado bien. Necesitamos mejorar si queremos estar arriba”, añadió. Sobre la ausencia del lesionado Iñaki Williams, afirmó que “esperamos que no sea mucho, no le iba a forzar en ningún caso”. “Esa racha de tantos partidos seguidos es difícil y más para un delantero. Alguna vez tenía que ser. No estaba disponible”, concluyó.