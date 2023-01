El Celta sacó las uñas cuando más falta hacía para sacar adelante uno de esos compromisos que a buen seguro marcan una temporada. Los vigueses dieron esquinazo a la zona de descenso en la que arrancaron la tarde tras superar al Athletic de Bilbao en un partido de diente afilado, en el que los de Carlos Carvalhal jugaron un primer tiempo excesivamente contemplativo y donde mudaron de piel tras el descanso cuando los cambios reactivaron al equipo hasta tragarse a los bilbaínos, incapaces de mantener el ritmo impuesto en el arranque ni ofrecer resistencia a la voracidad de los vigueses, incontenibles en el cuerpo a cuerpo. Premeditado o no, el Celta repitió el modelo planteado ante el Villarreal con la diferencia de que pudieron madurar el partido con la portería a cero antes de que irrumpiera en escena Iago Aspas para anotar el gol del triunfo. La feliz costumbre del moañés.

No se había desperezado el partido cuando Carlos Pérez dejó un fogonazo y el VAR un bajonazo. Es un clásico de este tiempo y de este fútbol, la celebración “interruptus”. El catalán ganó un balón dividido tras un salto, galopó con decisión y clavó el balón junto al palo izquierdo de la portería de Unai Simón. El gol que Balaídos lleva meses esperando de un futbolista que recoge menos frutos de los que debería. Treinta segundos solo de partido y buena parte del público celebrando el gol en los vomitorios. Hasta que llegó el pinganillo del árbitro a alertar de una mano de Pérez en la disputa del balón. Otro guiño cruel de una temporada en la que al Celta parece que la tostada siempre le cae del lado de la mantequilla.

Repuesto del susto inicial el Athletic de Bilbao se hizo con el control del partido. Fue la diferencia entre un equipo con las ideas claras contra ese vestidor inmenso que es el Celta esta temporada. Se viste de muchas cosas diferentes y no todos los trajes le sientan igual de bien. Los de Carvalhal, que prefieron dejar que el Athletic se desgastase, cayeron con facilidad en la presión de los vascos. Sin ideas para construir desde atrás (solo Mingueza tuvo sentido y calma con la pelota), sin intensidad para ganar duelos y sin capacidad para construir algo sensato en el campo del Athletic donde Veiga y Aspas vagaban como si estuviesen buscando agua en un desierto. Solo en un par de transiciones (sobre todo la que acabó Luca de la Torre con un disparo cruzado que atrapó Unai poco antes del primer cuarto de hora) los vigueses amenazaron al enérgico Athletic. El resto fue un monólogo de los bilbaínos, ordenados y peligrosos en el despliegue aunque poco contundentes en el área donde solo dispusieron en el primer tiempo de una ocasión (muy clara) que Berenguer estrelló en el poste. El pequeño naufragio del Celta lo personificaban por encima de todo Renato Tapia y Oscar Rodríguez, desbordados por completo ante la superioridad del Athletic y entregados a una sucesión interminable de errores en la entrega.

En el segundo tiempo el Celta salió vestido de otra cosa tal y como sucedió ante el Villarreal. Carvalhal se olvidó de su plan de jugar sin delantero centro y dio entrada a Larsen por Oscar para que Veiga recuperase su posición en el medio. También varió de pivote y Beltrán entró por el distraído Renato Tapia. Pareció que el partido se tornaba más físico y a diferencia del primer tiempo el Celta dio la impresión de estar dispuesto a dar esa batalla.

La presencia de Larsen le concedió a los vigueses una alternativa en su juego y la situación cambió de forma radical. Más ordenado gracias a Beltrán y con diferentes posibilidades para encontrar a sus delanteros el Celta puso coto al área del Athletic. Le ganó todos los duelos, robó en su campo, recorrió distancias mucho más cortas para recuperar la pelota y así fue más fácil que entrasen en acción futbolistas como Iago Aspas o Larsen, imperial en el duelo contra los defensas vascos. Y eso siempre es buena noticia para los intereses del Celta.

Al Athletic los minutos comenzaron a pasarle demasiado despacio y la sangre ya no les llegaba al cerebro con la misma frescura que media hora antes. Sus errores con la pelota se convertían en ataques prometedores del Celta y en llegadas en oleada del equipo de Carvalhal. Avisó Iago Aspas en una falta directa, luego fue Carles Pérez quien disparó con intención pero se encontró con una pierna que desvió el lanzamiento en el último instante. Valverde buscó aire en el banquillo, pero el partido estaba en manos de un Celta desbocado hacia la portería rival. Solo faltaba por saber si iba a ser una de esas tardes (tantas) en las que los vigueses se quedaban a un metro de la meta. Pero todo se solucionó a veinte minutos del final tras el enésimo balón dividido que cayó en los pies del Celta. Luca de la Torre, uno de esos jugadores a los que 2023 y Carvalhal le ha sentado de maravilla, puso con rapidez y precisión un balón para la carrera de Iago Aspas. El oficio del moañés hizo el resto. Controló con calidad, orientó el cuerpo para situarse frente a Unai y desactivó a Vivian al ponerse entre el defensa y la pelota. Frente al portero internacional y pese a que Vivian le llevaba sujeto por el brazo ajustó con su pierna izquierda el remate junto al palo derecho de la portería del Athletic. Un gol de academia, un gol de calle, un gol de Iago.

Desde ese momento el Celta, sin olvidarse de la portería rival, decidió gestionar su ventaja por encima de todo y anular cualquier esfuerzo del Athletic. Un nuevo cambio de vestuario, más bien un simple retoque. Un par de complementos necesarios para acabar la velada de la mejor manera. Fue valiente al no encerrarse en su área que es el pecado en el que suelen incurrir los equipos en circunstancias similares. Adelantó la defensa, dio respiro a los jugadores más cansados (ingresaron Cervi, Kevin y Solari) y no dejó de ir a los duelos con la intensidad que exigía el partido. No regaló ni una opción al Athletic, equipo acostumbrado a arrancar puntos de Balaídos a deshora. Y así abrazó tres puntos fundamentales para su futuro, desgastando sus garras en un duelo capital.