Unai Núñez (Sestao, 30 de enero de 1997) afronta el domingo en Balaídos “un partido especial porque soy del Athletic desde pequeñito”. El zaguero del Celta, sin embargo, confía en que el equipo vigués le dé “la vuelta” a la situación deportiva tras la derrota en Mallorca que le mantiene al borde del descenso. “Para nosotros es muy importante la victoria y vamos a ir a por todo”, subraya.

A falta de una jornada para concluir la primera vuelta con 17 puntos sumados en 18 partidos, en el vestuario del Celta han surgido voces como la de Iago Aspas advirtiendo de que no pueden caer en la complacencia de que los resultados no corresponden con el buen juego del equipo. Núñez niega que haya complacencia en la plantilla, pero considera que tampoco ve riesgo de peligro, por el momento. “Toda la plantilla sabe la realidad en la que estamos, que jugamos mejor que los rivales, pero nos ganan. Hay que jugar bien durante más tiempo y las dos ocasiones que nos llegan no sean gol. Hay que seguir trabajando en lo bueno e insistir en lo malo para darle la vuelta. Tenemos que centrarnos en lo que nos toca y salir con el cuchillo entre los dientes durante todos los partidos”, señala durante la rueda de prensa celebrada ayer en Afouteza.

A pesar de la mala racha del Celta en LaLiga –6 puntos de los últimos 18 disputados–, Unai Núñez se muestra optimista: “El equipo está confiado. Estamos trabajando al máximo para corregir los errores que cometemos últimamente. Está claro pero hay que tener en cuenta que también hacemos muchas cosas bien y tenemos que insistir en ellas”.

Esas buenas sensaciones no se reflejan en los resultados: dos victorias en Balaídos, por ejemplo (Betis y Cádiz): la última, el 2 de octubre. El futbolista vizcaíno habla de la vulnerabilidad defensiva. “Estamos en la dinámica de que tiran una vez a portería y nos la meten. Tenemos que corregir eso porque son fallos pequeños, pero que nos perjudican mucho”, explica.

Eso le pasó al Celta en Mallorca, pero últimamente el equipo sufre más por la falta de goles a favor. “Hay que insistir en las cosas que hacemos bien. No cualquier equipo de LaLiga llega como mínimo en diez ocasiones a portería, pero no las metemos. Hay que seguir insistiendo para que entren”.

Unai Núñez, que se incorporó el verano pasado al Celta, admite que ha tenido que adaptarse a un estilo diferente de juego. “El estilo de juego puede ser un poco diferente al del Athletic. Allí no se jugaba tanto el balón como aquí, es algo a lo que me he tenido que amoldar rápido porque el estilo de juego del Celta es con balón. He ido de menos a más. Creo que voy por la buena dinámica, pero hay que seguir insistiendo. Quiero seguir trabajando, mejorando y quiero sacar al equipo de la situación en la que está”, asegura el céltico.

Al defensa central vasco también le sorprende la situación clasificatoria del equipo: “Vine aquí a coger confianza, minutos, a volver a mi mejor nivel. Nadie sabía que íbamos a estar en la posición que estamos ahora. Tengo la plena confianza en el equipo de que vamos a salir de abajo. Tenemos calidad y cualidades para estar más arriba”, añade.