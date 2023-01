Javier Aguirre afirmó ayer que el juego que practica el Celta “es difícil de defender y descifrar”, por ello, “es un rival que nos va a complicar”, avisó.“El míster del Celta ha cambiado cosas; a su equipo le gusta tener la pelota y su juego tiene mucha velocidad; será complicado, pero yo veo muy bien a los míos y con ganas de sumar tres puntos muy importantes”, subrayó el técnico mexicano en conferencia de prensa.

El Mallorca se presentará ante su afición tras dos derrotas a domicilio, una en Liga ante Osasuna (1-0) y otra en la Copa del Rey frente a la Real Sociedad (1-0). “Tenemos 22 puntos y es importante sumar para asentarnos en una buena primera vuelta y no tener los sufrimientos del año pasado (el Mallorca evitó el descenso derrotando a domicilio al Osasuna en la última jornada); ojalá mañana salga todo bien”, precisó Aguirre.

El preparador de los bermellones adelantó que el senegalés Amath N'Diayé sustituirá al surcoreano Kang In Lee, baja por acumulación de amonestaciones, y que cuenta con el eibarrés Íñigo Ruiz de Galarreta, una vez superadas sus molestias musculares.

“Hemos vaciado la enfermería después de que Raillo y Nastasic presentaran molestias debido a los cambios en las superficies de los campos en los que hemos jugado (en la Copa del Rey). Estamos bien, Galarreta estará y Amath jugará en el puesto de Lee”, explicó.

Con respecto al fichaje del central sueco con pasaporte bosnio Dennis Hadžikaduniae, que jugará en calidad de cedido por el FK Rostov, Aguirre dijo que le ha visto “bien” en el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

“Ha causado buena impresión. Viene en el puesto de (Franco) Russo, que pidió salir y ahí no podemos hacer nada. Si otro jugador se encuentra en la misma situación (que la del argentino) en este mercado de invierno lo analizaríamos. No queremos a nadie que esté aquí a la fuerza”, precisó.

El técnico azteca anunció, asimismo, que no había solicitado ningún refuerzo para afrontar la segunda vuelta del campeonato.

“Yo no he pedido nada porque estamos bien, fuertes. El vestuario es una gran familia, aunque si alguien pide salir, cuestión que no me consta, lo valoraríamos. Salvo la derrota en Getafe, que fue un bajón tras el Mundial (de Qatar) y dimos una muy mala imagen que no gustó a nadie, hemos competido ante rivales muy fuertes como Osasuna y Real Sociedad (en la Copa del Rey)”, aseveró Javier Aguirre