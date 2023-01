El cuento de nunca acabar

La posibilidad de que el Celta incorpore al atacante que Carlos Carvalhal necesita para completar la plantilla está supeditada a la salida de Denis Suárez. El club celeste carece de margen salarial para abordar el fichaje a menos que libere la elevada ficha del salcedense, pero aunque el jugador está en boca de todos y los rumores sobre su salida del Celta se multiplican, a 13 días del cierre del mercado el caso sigue empantanado, sin avances desde el pasado verano, cuando el futbolista rechazó las ofertas para salir traspasado que Luis Campos le puso sobre la mesa y Carlos Mouriño cumplió su amenaza de enviarlo a la grada.

El Celta sigue esperando una oferta que no ha llegado y que no cuenta ya con que vaya a llegar. Lo único que ha cambiado es que desde el pasado 1 de enero Denis es libre para negociar su nuevo contrato. Su nuevo equipo podrá incorporarlo en el mes de julio sin necesidad de pagar un traspaso, lo que complica su salida en este mercado, pues difícilmente ningún club va a pagar ahora por un jugador que será gratis dentro de unos meses. El dinero para afrontar la compra tendría que detraerse del futuro sueldo de Denis, pero no parece que el futbolista esté por la labor, con el agravante de que el problema del límite salarial acogota a los clubes de LaLiga y el salario de Denis, que cobra en torno a 5 millones anuales brutos, no es precisamente asequible.

Traspaso o nada

La posición de Carlos Mouriño y, por ende, del Celta no se ha movido un milímetro. El presidente celeste se mantiene firme en su decisión de solo permitir la salida de Denis a cambio de una contraprestación económica en forma de traspaso. El club celeste negó ayer que el jugador vaya a salir cedido a algún equipo hasta la extinción de su contrato como puente al Villarreal, donde se le sitúa el próximo curso, y en la Calle del Príncipe tampoco se contempla la posibilidad de dar al jugador la carta de libertad para quitarse de en medio su ficha. Denis exploró sin éxito esta posibilidad el pasado verano y el Celta se negó en redondo. Desde entonces, la relación ha sufrido un creciente deterioro sin que ninguna de las dos partes haya dado su brazo a torcer.

El Celta asume el peaje de pagar la ficha más alta del plantel a un jugador con el que no cuenta, pero al que tampoco da facilidades para que salga y el salcedense parece dispuesto a pasarse otros seis meses en la grada antes de facilitar su venta. El club fue de nuevo tajante al asegurar ayer que no se contempla la opción de dar la carta de libertad a Denis para ahorrarse los próximos seis meses de su salario. Su desvinculación del Celta, por tanto, no se negocia ni va a negociarse sin contraprestación económica.

Conveniente, no prioritario

A la línea roja trazada por Carlos Mouriño, la condición de agente libre del futbolista y las limitaciones de los clubes para fichar en este mercado, se suma el factor de que el Celta no considera una prioridad reforzar su plantilla en este mes de enero. Fichar se estima conveniente, pero no prioritario, pues tanto la dirección deportiva como la directiva creen que Carlos Carvalhal cuenta con mimbres sobrados para cumplir con el objetivo de no pasar apuros para mantener la categoría. Y con el límite salarial prácticamente agotado –el club tuvo que incrementar el 15 por ciento del crédito de CVC para afrontar el despido de Coudet y la contratación del nuevo cuerpo técnico–, no se contempla realizar ningún esfuerzo económico que impida cuadrar las cuentas.

¿Destino Villarreal?

Desde que el conflicto estalló en el verano de 2021 a cuenta de la fuga de Bryan Bugarín al Real Madrid, a Denis se le ha relacionado con varios clubes sin que se haya llegado a concretar su marcha. El Betis y el Sevilla tantearon su fichaje en verano, pero no se alcanzó un acuerdo con el jugador. Hubo también una oferta de un club árabe que ofrecía a Denis un descomunal salario y que tampoco llegó a concretarse.

Recientemente, desde que es agente libre, se le sitúa en el Villarreal, aunque no existe constancia de que el salcedense tenga ya un acuerdo firmado con el conjunto castellonense. En la Calle del Príncipe no se cuenta, en todo caso, con que el Villarreal vaya a pagar un traspaso por Denis. Al Celta no le ha llegado oferta alguna y no parece que vaya a llegarle, a pesar de que el club acaba de traspasar a Rulli al Ajax, está a punto de vender a Jackson y contempla colocar a Danjuma en la Premier League. El salcedense no es una opción para este mercado, sino para el próximo curso. Tampoco es la de Denis una posición que el club castellonense considere prioritario reforzar de forma inmediata, según confirmó hace unos días Quique Setién.

Durante la jornada de ayer, a Denis se le relacionó con el Espanyol (también con Getafe y Osasuna) como equipo puente hacia el Villarreal a través de una cesión con extinción de contrato a final de temporada, pero el Celta lo ha desmentido, señalando que Denis no saldrá cedido al conjunto perico ni a ningún otro equipo.

Todos pierden

Desde que estalló el conflicto, la tensión entre Denis y el Celta ha crecido exponencialmente con el paso de los meses hasta deteriorar la la relación hasta un punto de no retorno en el que ambas partes han salido perdiendo. El club celeste paga 5,2 millones a un jugador que no hace mucho le costó 13 por tenerlo en la grada en un momento de necesidad y Denis lleva sin jugar desde el pasado mes de mayo y, salvo giro radical de los acontecimientos, se pasará otros seis meses sin pisar un estadio justo en el momento en que había recuperado su mejor nivel de juego.

El sucesor en casa

No hay mal que por bien no venga. Aunque no son incompatibles, el ostracismo al que el club ha sometido a Denis ha facilitado la progresión de Gabri Veiga, cuya sensacional irrupción en el equipo celeste acaso no habría sido tan meteórica de haber estado el salcedense en la cancha.