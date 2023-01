El equipo camaleónico

“Fútbol es fútbol”, solía repetir Vujadin Boskov, aunque el deporte rey ofrece muchas caras diferentes, tantas como las que manejó en su carrera musical David Bowie, el Camaleón del Rock. En Vigo, Carlos Carvalhal aplica varios dibujos tácticos, en función del rival y de cómo vaya transcurriendo el juego, porque el técnico portugués no repite once habitualmente y tampoco suele mantener la misma disposición de jugadores a lo largo del partido. El mejor ejemplo para explicar este método camaleónico lo representa el duelo ante el Villarreal, del viernes pasado.

De momento, no le va mal al equipo vigués, que ha puntuado en cuatro de los cinco partidos de LaLiga que ha dirigido Carvalhal tras la destitución de Eduardo Coudet. El argentino era fiel a un estilo inamovible. Su sucesor apuesta por la versatilidad de planteamientos, incluso en un mismo partido y teniendo muy en cuenta siempre las características del adversario.

El viernes, el Celta se presentó a la cita contra el Submarino Amarillo con una defensa de cinco, con cuatro centrocampistas y Aspas en punta. Los dos delanteros centros de la plantilla, Larsen y Paciencia, estaban en el banquillo. El inicial 5-4-1 cambió a un 4-3-3, por momentos, para acabar en un 4-1-3-2.

A pesar de sumar un nuevo empate en casa, Carvalhal se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo. “Ha sido nuestro mejor partido desde que estamos aquí”, proclamó un entrenador que habla más tras los partidos que en las previas, como si tuviese miedo a desvelar los planes que prepara para superar a los rivales. Acabado el partido, el bracarense desata verbalmente y se presta a todo tipo de explicaciones sobre lo sucedido en el campo.

No hay duda de que Carvalhal prepara a conciencia los partidos e incluso muestra una buena capacidad de reacción a lo que ocurre durante los noventa minutos. El Celta suele acabar en plan dominador. Lo sufrieron el Sevilla y el Villarreal, los dos últimos visitantes en Balaídos. En medio, los célticos sumaron un triunfo en Elche que resolvió Aspas en el minuto 5. El único tropiezo grave, por el momento, es la derrota en casa ante Osasuna, en el estreno del portugués en Vigo. Ese día, y sin apenas tiempo para entrenar, apostó por dar continuidad al once habitual de Coudet.

Días después, Carvalhal salvó el primer escollo. Fue en la Copa ante el Algar, que se puso por delante en el marcador y amenazaba con llevarse la eliminatoria. A la media hora de juego, el entrenador del Celta hizo dos cambios y el partido cambió de signo para acabar en goleada (1-6). Antes, en Vallecas, había puesto en escena una defensa de cinco para sorprender a un rival en racha. Y consiguió la mitad del botín, después de rozar la victoria con un buen manejo de los cambios.

Ante el Villarreal, Carvalhal sorprendió no solo por prescindir de los dos delanteros centros sino por situar a Gabri Veiga al lado de Aspas como referencias en ataque. “Veiga, jugando como centrocampista y más como un delantero hace muy bien la presión sobre el 6 rival y aparece en el área para finalizar”. El porriñés ya es el segundo máximo goleador del Celta, a pesar de que el viernes erró un par de buenas ocasiones. Cuando el equipo pasó al dibujo que tanto gustaba a Coudet (4-1-3-2), Veiga se inventó una excelente asistencia para que Larsen, rozando el fuera de juego, se abriese espacio para recibir el balón y cruzarlo ante Pepe Reina.

Así, el Celta empataba un partido que se le puso feo en la primera mitad tras el golazo de Gerard Moreno. “Pensamos que para ese partido era más importante colocar dos atacantes móviles, con velocidad y creatividad. De ahí la apuesta por Veiga, que tenía una función compleja. Carles Pérez no nos parecía la mejor solución. Era una tarea compleja porque había que bloquear a uno de los jugadores que alimentan el juego de Pau Torres. La alineación inicial tuvo mucho que ver con cómo juega el Villarreal”, explicó Carvalhal, quien ha convertido al Celta en un equipo camaleónico.

La racha más larga del curso sin perder

El Celta continúa en la parte baja de la clasificación, pero desde la llegada de Carvalhal ha encadenado cuatro jornadas sin perder, lo que no había conseguido en todo el curso, además de reducir al mínimo la sangría de goles que le han convertido en el segundo equipo más goleado de la máxima categoría (27 tantos en 17 jornadas). El entrenador de Braga solo ha perdido un partido con el Celta. Fue en su debut en Balaídos, ante Osasuna (1-2). Desde entonces, empató ante el Rayo Vallecano (0-0), el Sevilla (1-1) y el Villarreal (1-1), y ganó al Elche (0-1). Hacía un año que el equipo vigués no disfrutaba de un periodo tan prolongado de resultados positivos. La última vez fue con Coudet, que inició una racha de cinco partidos sin perder, a mediados de enero, con el triunfo ante Osasuna (2-0). Después llegaron tres empates: Sevilla (2-2), Cádiz (0-0) y Levante (1-1), más otro triunfo sobre el Rayo Vallecano (2-0). Desde entonces, los célticos se asentaron en un periodo de irregularidad que les llevó primero a concluir el curso anterior en el puesto undécimo e iniciar este curso con una trayectoria menguante que le llevó a los puestos de descenso y a la destitución del entrenador argentino. Con Carvalhal, el conjunto celeste ha sabido blindar a su portero (cuatro goles ha encajado en cinco partidos). Desde ahí, intenta crecer con resultados positivos. Por el momento, sólo suma un triunfo y tres empates, además de la derrota inicial. En Balaídos, por ejemplo, no gana el Celta desde el pasado 2 de octubre, con el gol de Gabri Veiga ante el Betis. El próximo rival en casa será el Athletic Club, que visitará Balaídos el domingo 29 de enero.