Hace un par de meses, Borja Iglesias hablaba de los malos momentos vividos en el Betis en una etapa de sequía goleadora y recordaba el “punto de inflexión” que cambió una dinámica que espera haber solventado mucho antes debido a su buena disposición al trabajo. Pero se desconoce cuándo cambian las tornas. “Es un proceso que no pasa tanto ese día, pero sí que se hace más tangible”, subrayaba el excéltico en una entrevista. Y en ese proceso de convertirse en un goleador regular se encuentra el joven atacante del Celta Jörgen Strand Larsen (Halden, 6 de febrero de 2000), que el viernes ante el Villarreal sumó su primer gol en LaLiga después de 809 minutos de juego con el conjunto vigués. ¿Será ese tanto el punto de inflexión para el atacante céltico? Tiene condiciones y está en buenas manos para conseguirlo. Cuenta con el apoyo de su entrenador, compañeros y afición para convertirse en ese delantero de referencia por el que apostó el club el verano pasado al desembolsar 12,4 millones de euros al Groningen.

“¡Por fin!”, fue lo primero que exclamó Larsen tras el partido ante el Villarreal y después de celebrar el gol con unos aficionados de Merlegos Celestes que le pusieron un gorro vikingo. “Han sido unos meses duros. Estaba jugando bien pero sin goles y eso es muy triste. Ahora estoy de vuelta y me siento muy contento por el gol y especialmente que lo marcase en nuestro estadio”, dijo.

“Cuando marco goles estoy muy contento y especialmente ahora, después de pasarme mucho tiempo sin marcar. Solo quería celebrarlo con los aficionados, así que corrí hacia ellos, me abrazaron y disfruté mucho. Es una sensación muy muy agradable”, recordó el internacional con Noruega cuando corrió hacia la grada con Gabri Veiga, quien le regaló una excelente asistencia para que igualase el marcador ante el equipo castellonense. “La jugada fue muy rápida. En un primer momento pensé que estaba en fuera de juego, pero entonces vi que el linier no había subido la bandera y entendí que era gol. Gabri me da un buen pase. Gabri es muy bueno”, añadió Larsen, quien el curso pasado con el Groningen marcó 14 goles en 32 partidos.

Larsen se muestra agradecido y reconoce las preociupaciones por no marcar: “Gracias por el apoyo en los últimos meses. Ha sido difícil para mí estar sin marcar, pero siempre me apoyasteis y ahora, por fin, el gol llegó y vamos a por más”, concluyó el futbolista, que fue incapaz de marcar en doce partidos y en el siguiente solo tardó cuatro minutos en hacer el primero en LaLiga. Antes se había estrenado en Copa ante el Algar. También vio puerta en los amistosos en el parón por el Mundial.

El gol de Larsen puso a mucha gente contenta. Uno de los más felices la noche del viernes fue el entrenador del Celta, Carlos Carvalhal, que dio entrada en el partido al noruego en el minuto 64 y en el 68 el jugador respondía con un certero remate. “Hizo gol y eso es muy bueno porque lo merecía, porque desde que estamos aquí ha tenido muchas oportunidades de gol. Vamos a esperar que salga lo máximo del bote de Ketchup”, apuntó Carvalhal en referencia a unas palabras suyas en las que comparaba la racha goleadora de los delanteros con lo impredecible de los botes de salsa, de los que no siempre sale la cantidad deseada aunque se apriete mucho.

El técnico del Celta desveló tras el partido la charla que mantuvo con Larsen la víspera del duelo ante el Villarreal: “Hablé un poco con él. Le expliqué que muchas veces no es cuestión de actitud y lo mejor que se puede hacer en un momento determinado es que el delantero se quede en el banquillo para respirar y quitarse la presión. Después, sin presión, va a hacerlo mejor”. La decisión de retirarlo del once titular funcionó. “Tuve también la oportunidad de decirle que en el último partido (ante el Elche) no me gustó porque no generó gran impacto, y se mostró de acuerdo conmigo”, concluyó el técnico.