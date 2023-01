Todos los Celtas bellos

Hay muchos Celtas, casi infinitos en sus cien años, pero todos caben en este. En su lluvia y su melancolía. En su voluntad y su alma. El Celta se arcoirisó ante un Villarreal monocromo. Se dejó dominar y dominó. Jugó con un 5-3-2 que mutaba en la transición y con un 4-4-2. Atacó sin referencia y con ariete. Entre ir perdiendo y poder ganar, al final empató. Pero con la sensación de que no dejará de explorar todos los caminos.

Carvalhal no es Coudet. El Celta lo fichó por eso igual que fichó a Coudet porque no era Óscar García Junyent en su eterno movimiento pendular. El argentino sostenía una idea,un dibujo, una alineación. Adaptaba los jugadores al sistema. Quería torcerle el pulso a las circunstancias. Fue constante y terco. Triunfó y fracasó. Carvalhal cambia ideas, dibujos y alineaciones. Adapta el sistema a los jugadores. Se pliega a las circunstancias. Será flexible o vacilante. No se sabe aún qué resultado le aguarda.

Con el técnico portugués solo se había ganado la posesión ante Osasuna, en su derrota inicial. Ayer no pretendió en principio discutirle ese porcentaje a Setién, que lo acapara con avaricia. Retiró incluso del once al ariete, fuese Paciencia o Larsen. El luso aplica el manual de las urgencias, que aconseja construir desde los cimientos. La falta de costumbre en esa renuncia al balón, infrecuente en esta última década, acentuó el desazón del aperitivo. El Villarreal se manejó a su antojo ante una presión deslabazada y encontró espacios incluso en el repliegue en bloque del Celta. A Pau Torres le anularon un gol por un milimétrico fuera de juego previo.

Cualquier fórmula resulta válida si se aplica con criterio. El Celta se coordinó mejor con el tiempo. Acudió con ímpetu a cortar el nudo gordiano en la salida rival del balón. Superó al Villarreal en ocasiones. No rentabilizó ese periodo porque Gerard Moreno hizo de Gerard Moreno. Cazó al Celta en su propia trampa, con un pase desafortunado de Marchesín y un robo que pilló a Aidoo desatento. El delantero catalán lo desbordó en el giro y superó al portero argentino.

Aspas también hizo de Aspas, salvo en el remate. Su asociación con Gabri Veiga, con otros invitados de ocasión como Beltrán, rondó el gol. Reina ya había detenido un disparo de Veiga antes de la maniobra de Moreno. Después, el portero y Mandi interrumpieron otros remates francos de la pareja canterana. El Villarreal había perdido filo. El Celta lo apretó contra su área en algunos minutos, pero sin precisión en los centros ni altura para rematarlos. Los celestes crecían sobre ese central mentiroso que se ha inventado Carvalhal con Mingueza, en realidad centrocampista en la fase ofensiva.

No duró demasiado, sin embargo, esa disposición tras el descanso. Carvalhal insistió en no ser Coudet. Introdujo a De la Torre por Cervi y poco después, a Carles Pérez por Mingueza para modificar el esqueleto. La necesidad convirtió la presión puntual en sostenida. El Celta al fin pugnó por el balón. Y en consecuencia, frecuentó más el último tercio de cancha pero con menor claridad.

Carvalhal no peca de orgullo en sus apuestas y diagnostica con rapidez. A las combinaciones les faltaba un propósito. Se lo concedió con Larsen. Veiga asistió al noruego, rompiendo la línea, para que se estrenase. Y el empate acabó de voltear el escenario. El Celta se encorajinó. El Villarreal se acobardó.

Las ocasiones se sucedieron como en la primera parte, más incluso, desde su generación inversa. Luca de la Torre, excelente, rozó el palo tras una triangulación maravillosa. Unai Núñez siguió amenazando a esa madera en un cabezazo y aún tuvo otro, el último, que detuvo Reina. El portero, rejuvenecido, también había blocado un testarazo claro de Tapia, que había sustituido a un exhausto Veiga. Carles Pérez percutió con insistencia.

Nada quedó por probar, ni ejecuciones ni fórmulas, y nada pudo remediar la igualada pero esa aritmética es lo único que afea la jornada. Con Coudet persistía la duda sobre los recursos de la plantilla en aquello que no empleaba. Carvalhal rebaña hasta el fondo. No existen verdades absolutas salvo este secular Celta, todos los Celtas, e incluso los que duelen resultan bellos.