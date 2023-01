El fútbol fue injusto ayer con el Celta, pues según su entrenador mereció la victoria tras protagonizar sus jugadores un gran segundo tiempo. Es más, el técnico bracarense considera que los célticos ofrecieron ayer en Balaídos el mejor partido desde que el dirige al equipo gallego.

“Merecimos claramente ganar. En la primera parte el Villarreal tuvo más posesión de balón, pero las mejores oportunidades han sido nuestras. Y hemos tenido una segunda parte absolutamente fantástica, con muchos remates a portería, muchas oportunidades, muchos corners, jugar con calidad, a derecha e izquierda. No me ha gustado el resultado, pero me ha gustado mucho la exhibición del equipo”, señaló Carvalhal.

El técnico del Celta fue más allá en los halagos sobre el juego exhibido ayer por su jugadores: “Es el mejor partido que hicimos desde que estamos aquí, estamos creciendo. Hoy mis jugadores han estado en una actitud fantástica, especialmente en la segunda parte: jugaron con calidad, con corazón y así es cómo me gusta que mis equipos jueguen”.

Restó importancia a los silbidos de una parte del público por el cambio de Mingueza: “Respeto la opinión de toda la gente, pero yo soy el entrenador del equipo y percibo cómo están los jugadores. Mingueza ha sufrido una molestia y en el intervalo del partido estaba a recibir asistencia médica”.

Y sobre el once inicial, con Aspas como único delantero, señaló el portugués: ““La alineación inicial tiene que ver mucho con cómo juega el Villarreal, que viene de una racha de 6 partidos ganados. Pensamos que para este partido era más importante colocar dos atacantes móviles”.