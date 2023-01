El entrenador del Celta no pierde la confianza en que el plantel pueda reforzarse en el mercado invernal con el atacante que el equipo necesita y Luis Campos busca para completar el plantel. A pesar de las declaraciones que llegan desde el club en el sentido de que no habrá fichajes por culpa del problema del límite salarial, Carlos Carvalhal cree que el asesor deportivo externo del Celta acabará obrando su magia, incluso en el caso de que, como se espera, Denis Suárez no salga en este mes de enero. “Siempre lo he dicho, confianza total en la plantilla que tenemos, que es lo más importante. Luego están detectadas una u otra posibilidad de acrecentar al equipo. Yo hice mi análisis, se lo trasmití al presidente, a Luis Campos y a Antonio Chaves en las conversaciones que hemos tenido, pero la confianza en el equipo es total”, comentó.

Un mercado de invierno sin refuerzos “Estamos en el mercado y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible”, añadió. El técnico luso explicó que está haciendo un amplio seguimiento de los jugadores que el Celta tiene esta temporada cedidos a otros equipos, aunque no prevé el retorno de ninguno de ellos antes de junio porque “hay que ver si los contratos se pueden romper o no”. Preguntado por Clemente Montes, delantero al que en Chile relacionan con el Celta, Carvalhal fue claro: “No lo conozco. No tengo conocimiento de todos los jugadores del mundo, me gustaría conocerlos a todos pero no los conozco”.