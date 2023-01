Óscar Mingueza ha adquirido, de un tiempo a estar parte, un papel protagonista en el Celta. Suplente con Coudet, el versátil defensa catalán se ha convertido en una pieza clave en el flexible engranaje defensivo que ha puesto en marcha Carlos Carvalhal, que le ha dado libertad de movimientos para convertirse en un centrocampista más en la fase ofensiva. Esta doble función permite al técnico celeste fortalecer la defensa sin debilitar el ataque y aprovechar el sentido del juego y buenas condiciones del barcelonés para sacar la pelota jugada desde atrás cuando el equipo arma la jugada. El dibujo y el rol varían según el rival de turno o la fase del juego, de modo que Mingueza que puede actuar como lateral derecho, central o pivote, incluso como enlace con la delantera. No es una función nueva para él. En el Barcelona ya ejerció no hace mucho un rol similar con Ronald Koeman, aunque su trabajo en el Celta es algo diferente.

“Tengo la libertad de ir por el medio o de subir la banda cuando toque y lo vea claro. Esa libertad me ayuda para poder hacer mejor juego, que el equipo juegue mejor, y sorprender”, explicaba el zaguero catalán tras el entrenamiento celebrado en la ciudad deportiva. “Koeman también me pedía que cuando estuviéramos atacando en su área me pusiera casi como pivote. Es una posición muy parecida a cuando jugábamos con tres defensas. Con Koeman era más partiendo de la base de cinco atrás. Aquí es un juego que depende más del rival y podemos defender con cuatro o con cinco. Luego, con balón, sí que me pide que estemos más marcados de tres”, precisaba.

Con Carvalhal, la disposición táctica es más flexible y están más condicionada por el rival. “Empezamos jugando con cuatro defensas. Estamos entrenando mucho tácticamente y el equipo lo está entendiendo muy bien. Hay situaciones en las que, a lo mejor, tenemos que cambiar de formación. Nos podemos poner con cinco, presionar arriba con tres o con dos. Al final vamos cambiando”, relataba. “Se trata de entender el juego. Es un proceso que cuesta pero lo estamos entendiendo muy bien”, añadía.

Mingueza se mostraba encantado con su nuevo papel en el Celta tras un primer tercio del campeonato marcado por la suplencia. Pese a ello, aseguraba que nunca se ha sentido a disgusto: “No empecé jugando mucho. Me hacía falta un poco de rodaje porque ellos venían de jugar tres o cuatro partidos y yo no pude jugar nada en toda la pretemporada. Cogí bien la forma rápido y el entrenador de antes, el Chacho, aunque no jugaba mucho, me venía a hablar y me daba consejos. Me decía que podía ser importante para el equipo. Ahora, por suerte, estoy jugando más y puedo ayudar al equipo”.

El central celeste valoraba la seguridad defensiva que ha adquirido el Celta y apostaba por que el equipo crezca desde la seguridad defensiva, manteniendo su portería a cero. “Es algo fundamental. Estamos marcando goles y, si tienes ocasiones y las metes, con la portería a cero seguro que va ir bien el partido”, razonaba. “Con todos los goles que nos estaban marcando era importante mantener la portería a cero para que fuésemos conscientes de que podemos defender bien y ganar partidos. Ha sido importante para seguir creyendo”, sostenía.

Balaídos , donde el Celta apenas ha conseguido en lo que va de temporada un par de victorias, debe ser, en opinión del zaguero barcelonés, otro factor clave en el crecimiento del Celta: “Con nuestra gente, en nuestro campo, es donde tenemos que hacernos fuertes, donde tenemos que empezar a ganar partidos”, relataba . Y remachaba: “Balaídos tiene que ser un estadio donde la gente empiece a notar que es muy difícil jugar, que tienen presión, que el público está ahí, que nosotros estamos presionando…Si empezamos a hacer que nuestro campo sea un estadio duro de jugar, vamos a ganar puntos y será más fácil conseguir los objetivos”.

Y no solo esta temporada. Mingueza, cuyos derechos federativos comparten el Celta y el Barcelona, se ve a medio plazo jugando de celeste: “Estoy muy cómodo aquí. Me han acogido muy bien en la ciudad, el equipo, el cuerpo técnico y todo el mundo. Me gusta mucho Vigo y el equipo, en el que tenemos muy buenos jugadores y personas. Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro, pero estoy muy centrado en estar aquí. Tengo unos cuantos años y solo pienso en el Celta”.