Antes de comenzar el Mundial de Qatar, el Celta no tenía previsto reforzar la plantilla durante el mercado de fichajes de invierno, que se abrió el pasado 3 de enero. No obstante, los planes del club de no mover ficha estaban supeditados a la mejoría de los resultados en Liga, una vez se reanudase la competición. Hasta ahora, el balance del equipo tras la cita mundialista es de una derrota (la eliminación copera), un empate (ante el Sevilla) y una victoria, la lograda frente al Elche en la última jornada de Liga.

La nivelada batalla del “nueve” Desde A Sede, este planteamiento de no incorporar nuevos cromos en este mercado parece seguir firme, aunque los dimes y diretes, habituales en estas semanas de compras y ventas, ya han colocado a la entidad viguesa en algunos titulares deportivos. Y es que, en las últimas horas, ESPN Chile ha asegurado que "Clemente Montes, delantero de Universidad Católica, tiene conversaciones avanzadas con el Celta para continuar su carrera en LaLiga española". 🚨 ¡CLEMENTE MONTES PODRÍA PARTIR A ESPAÑA! 🚨



El delantero de Universidad Católica tiene conversaciones avanzadas con el Celta de Vigo y podría continuar su carrera en #LaLigaxESPN. pic.twitter.com/8KX3Goz0xu — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) 11 de enero de 2023 No es la primera vez que el cuadro céltico se fijaría en el plantel de los 'Cruzados', apodo por el que se conoce al equipo erradicado en la capital del país. Y es que en 2021, ambos clubes negociaron la cesión del portero Matías Dituro, que ha vuelto a las filas de la entidad chilena, ahora de pretemporada y aún configurando su plantilla. El joven atacante de 21 años, formado en las categorías inferiores del club, es una de las perlas del primer equipo, y está teniendo un papel destacado en los encuentros amistosos en este arranque de año. No en vano, en uno de esos recientes partidos que los 'Cruzados' disputaron el día de Reyes frente al Oriente Petrolero, Montes firmaba el tercer gol de su equipo tras una excelente acción personal (minuto 2'14" del enlace de YouTube embebido en esta información). "Ojalá se quede con nosotros" Tras saltar la noticia, los periodistas andinos plantearon esa posiblidad al defensa de la UC Gary Kagelmacher que compareció este miércoles en rueda de prensa. El central de los 'Cruzados' abogó por la permanencia del atacante pese al interés del Celta. “Aparte de ser un buen jugador y con un futuro interesante por delante, es una gran persona. Ojalá se quede con nosotros, pero cada uno tiene sus aspiraciones. Es un jugador importante, está en las dos bandas, con gol. Espero se quede el resto del año“, aseguró Gary Kagelmcher.