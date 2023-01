La nivelada batalla del “nueve”

Carlos Carvalhal ha ido estableciendo jerarquías desde su llegada al Celta en noviembre pasado. El entrenador portugués se inclina de momento por un dibujo de cinco defensas y ha ido perfilando un once tipo en el que todas las posiciones parecen adjudicadas, salvo la delantera, donde Gonçalo Paciencia y Jörgen Strand Larsen mantienen una igualada pugna por acompañar a Iago Aspas. Ambos nueves gozan de la confianza del técnico, que los ha alternado en la titularidad con un nivelado reparto de minutos: 167 el noruego y 143 el luso. Pese a su exigua aportación anotadora –Paciencia lleva un solo gol y Larsen todavía no se ha estrenado–, el técnico tiene fe en que no tarden en desatarse.

Paciencia fue titular en Vallecas y en el último compromiso liguero frente al Elche, mientras que Larsen partió de inicio junto a Iago ante Osasuna y en la reciente visita del Sevilla a Balaídos, encuentro en el que el noruego, que ha aportado dos asistencias, dilapidó de nuevo varias ocasiones claras. En el Martínez Valero, el técnico céltico dio un tiempo a cada uno. Ambos siguen persiguiendo un gol y lo han rondado en no pocas ocasiones, especialmente el gigante escandinavo, pero la pelota se ha resistido a entrar, a menudo por muy escasos centímetros. Paciencia anotó en el duelo inaugural de LaLiga contra el Espanyol y no ha vuelto a ver puerta desde entonces; Larsen ha buscado su estreno goleador vorazmente y ha hecho todo bien, salvo lo principal. Su único tanto lo anotó el noruego en la Copa del Rey al modesto Algar. Paciencia también ha marcado en el torneo copero en el último partido al Espanyol, por el momento su única víctima. Carvalhal reconoce que el equipo necesita que sus nueves carburen y se arma de paciencia con la convicción de que no tardarán ya mucho en perforar la portería rival. “Queremos ganar y para ganar necesitamos marcar goles”, admite. “Gabri Veiga lleva cuatro y tenemos a Aspas que hace muchos goles. Óscar ha hecho algunos, pero la realidad es que estamos trabajando mucho con para que Paciencia y Larsen ganen confianza porque los dos tienen capacidad para marcar”, explicaba el técnico en la previa del duelo copero frente al Espanyol. “Con un delantero en racha, este equipo tendría seis o siete puntos más”, lamentaba. El entrenador del Celta tiene razones para creer que la tendencia no tardará en cambiar. “A los delanteros les pasa como al ketchup. Cuando se abre la bolsa, sale todo”, dijo empleando un símil para referirse a la prolongada sequía goleadora que persigue a Larsen, autor de 14 goles el pasado curso con el Groningen neerlandés. Después de 805 minutos peleado con el gol, Carvalhal cree que el estreno goleador del internacional noruego en LaLiga (y el mismo argumento podría aplicarse Paciencia) no puede tardar ya mucho más en llegar. “Es un joven con mucho potencial. Necesita madurar y va a crecer cada vez más. Nos gusta mucho cómo trabaja, cómo busca la profundidad e intenta conectar. El gol va a aparecer”, aseguró el preparador antes del duelo copero frente al Espanyol. Pero el gol ha seguido sin dar señales de vida. Se ha limitado a la Copa del Rey y a los tres amistosos (Boavista, Brentford y Vizela) disputados durante el parón de Liga por el Mundial. Pese a ello, el entrenador celeste pone el valor la aportación de Larsen al juego al colectivo. “Hace su trabajo, desgasta mucho a los defensas y abre mucho espacio para Iago.”, ha destacado. Un tercer candidato para acompañar a Aspas podría ser Carles Pérez. Mayoritariamente con Coudet, el catalán ha actuado esta temporada varios partidos en punta junto al moañés, pero tampoco ha estrenado su casillero goleador. En ausencia de Larsen, Carvalhal lo probó como delantero en Vallecas con Paciencia como compañero debido a las molestias físicas de Aspas, que salió en el segundo tiempo. No obstante, el técnico piensa en Carles como extremo derecho o interior derecho en un dibujo de cuatro defensas..