Óscar Mingueza mira al futuro con optimismo. El zaguero celeste afirma que la victoria obtenida la pasada jornada en el Martínez Valero ha llenado al equipo de confianza, pone el foco en el duelo de este viernes frente al Villarreal y no alberga dudas de que el Celta no va a pasar apuros para mantener la categoría esta temporada. “Estamos muy concienciados de eso. El primer objetivo es no descender, pero nosotros pensamos en plazos más cortos, en ganar partidos. Ahora estamos enfocados en ganar este partido al Villarreal haciendo lo que hemos trabajado. Confío mucho en este equipo. El objetivo de salvarnos lo vamos a conseguir seguro y poco a poco, cuando vengan más victorias y el equipo esté mejor, pensaremos en otros objetivos. Ahora estamos enfocados en el Villarreal ", ha asegurado el exazulgrana en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal celebrado en la ciudad deportiva.

Mingueza ha destacado la importancia que supone mantener la portería a cero para seguir avanzando posiciones en la tabla tras romper el gafe en el Martínez Valero. “Todo el equipo necesitaba esta victoria para seguir creyendo en lo que estamos haciendo”, ha subrayado el exazulgrana, que ha precisado: “Era una victoria muy importante porque nos hace saber que podemos ponernos por delante y ser un equipo fuerte, que no encaje gol. Es importante que haya pasado y tenerlo claro”. El futbolista barcelonés ha resaltado, a este propósito, la importancia de que el Celta crezca desde la seguridad defensiva, manteniendo su portería a cero. “Es algo fundamental. Estamos marcando goles y, si tienes ocasiones y las metes, con la portería a cero seguro que va ir bien el partido”, ha razonado. “Con todos los goles que nos estaban marcando era importante mantener la portería a cero para que fuésemos conscientes de que podemos defender bien y ganar partidos. Ha sido importante para seguir creyendo”, ha reiterado. 🔥 "Con nuestra gente, en nuestro campo, tenemos que hacernos fuerte. El rival tiene que sentir la presión"



🗣️ @OscarMingueza, ante el #CeltaVillarreal en #AbancaBalaídos 💙 pic.twitter.com/YPsJWRQ4Op — RC Celta (@RCCelta) 11 de enero de 2023 El foco del equipo está puesto ahora en el duelo contra el Villarreal, un equipo que, según Mingueza, no ha cambiado mucho con la llegada al banquillo de Quique Setién y va a obligar al Celta a mantener un alto grado de concentración. “Cada entrenador tiene su estilo. Sabemos que pueden jugar a muchas cosas que, cuando roban en medio campo o cuando roban sus delanteros pueden salir rápido porque tienen jugadores como Samu [Chukwueze], [Yeremi] Pino y Gerard [Moreno], que lee muy bien los pases”, ha apuntado. “Vamos a tener mucho cuidado por que van a hacer daño con las pérdidas y cuando tengan el balón. En mediocampo tienen buenos jugadores y nos pueden jugar también a balón largo a la espalda. Tenemos que estar preparados para todo”, ha advertido. El central celeste recalcado igualmente la importancia de que el Celta se haga fuerte en Balaídos, donde hasta la fecha apenas ha conseguido un par de victorias. “Con nuestra gente, en nuestro campo es donde tenemos que hacernos fuertes, donde tenemos que empezar a ganar partidos”, ha relatado. Y ha remachado: “Balaídos tiene que ser un estadio donde la gente empiece a notar que es muy difícil jugar, que tienen presión, que el público está ahí, que nosotros estamos presionando…Si empezamos a hacer que nuestro campo sea un estadio duro de jugar, vamos a ganar puntos y será más fácil conseguir los objetivos”.