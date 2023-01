La hora más baja de Óscar y Carles

Dos de los principales fichajes del Celta, Óscar Rodríguez y Carles Pérez, no están teniendo la trascendencia que se esperaba con su contratación el pasado verano. El centrocampista talaverano ha rendido por debajo de las expectativas y ha perdido protagonismo desde la llegada al equipo de Carlos Carvalhal, mientras que el extremo catalán no ha conseguido abrirse un hueco en el once ni estrenar su cuenta de goles transcurridas ya 16 jornadas del campeonato. Óscar ha aportado 2 goles, Carles lleva apenas 2 asistencias. Los dos son suplentes con el nuevo técnico, el talaverano damnificado por la espectacular irrupción de Gabri Veiga, el vallesano perjudicado por el cambio de sistema.