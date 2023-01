Vuelta a la triste realidad de LaLiga

La eliminación de la Copa del Rey en la prórroga a manos del Espanyol ha devuelto al Celta a la penosa realidad de LaLiga. Sin tiempo para lamerse las heridas de otra temprana caída en uno de los torneos que más ilusionaba al celtismo, el conjunto celeste rinde visita mañana el Martínez Valero para medirse al colista en un duelo vital para su futuro. La única aspiración posible es ya certificar cuanto antes la permanencia. “Hay que pasar página y pensar ya en el Elche y traer la victoria para casa, que nos hace mucha falta”, sugirió, abatido, Unai Núñez nada más concluir el choque copero.

Y todo parece indicar que Carlos Carvalhal tendrá que sacar al Celta del atolladero con lo puesto. Aunque el equipo acumula 8 jornadas sin ganar y un solo punto le separa del descenso, el club no contempla reforzarse en el mercado de enero. Salvo el improbable caso de que salga Denis, con lo que no se cuenta, la entidad que preside Carlos Mouriño carece de margen salarial para fichar. Agotó su límite con el despido de Coudet y la contratación de Carvalhal, con un gasto récord de 71 millones que ha obligado a disponer del 15 por ciento permitido del crédito del fondo de inversión CVC como el club se preocupó de desvelar en la junta de accionistas de finales de noviembre.

El Celta no tiene margen para fichar, pero tampoco considera necesario reforzar su plantel en este mercado. Luis Campos se mostrado tajante al respecto: “Tenemos mejor plantilla que la pasada temporada”. La opinión del arquitecto del nuevo equipo es compartida por el técnico y la cúpula del club. La amenaza de tormenta no inquieta a la directiva. En la Calle del Príncipe creen que el equipo tiene recursos más que sobrados para conseguir de forma holgada la permanencia y se muestran convencidos de que, bajo la batuta de Carlos Carvalhal, el Celta no tardará en reconducir su rumbo.

El primer paso será derrotar mañana al Elche en el primero de los cuatro partidos programados en este mes de enero que pondrán fin a la primera vuelta del campeonato. Le espera luego el Villarreal en Balaídos antes de visitar al Mallorca en Son Moix y recibir al Athletic Club en el último fin de semana del mes. La eliminación copera permitirá al menos al conjunto celeste centrarse de lleno en LaLiga.

El duelo contra el equipo de Pablo Machín, último de los cinco técnicos que han desfilado por el banquillo franjiverde esta temporada, se antoja decisivo para el futuro inmediato de los célticos, que necesitan poner fin con urgencia a la pésima racha de resultados que les persigue en LaLiga desde que derrotaron al Betis en la octava jornada, a comienzos del pasado mes de octubre. Desde entonces apenas han sido capaces de empatar tres partidos (Getafe, Rayo y Sevilla) en siete partidos con derrotas frente a Barcelona, Real Sociedad, Valladolid, Almería y Osasuna que han reportado al equipo un exiguo balance de 3 puntos de 21 posibles.

La llegada de Carvalhal, que relevó a Coudet a las puertas del parón por el Mundial, ha permitido al Celta mejorar en algunos aspectos del juego, pero los resultados siguen sin acompañar. El estratega bracarense ha dotado al grupo de flexibilidad táctica y se ha distinguido por un empleo más distributivo de los recursos y mayor receptividad hacia la cantera, pero todavía no ha ganado un partido en la competición regular. Con dos empates en tres partidos, el portugués ha conseguido un tercio de los puntos que se han puesto en juego desde que asumió las riendas del equipo, un balance ligeramente superior al conseguido por Coudet en los once compromisos anteriores (10 puntos de 33).

El duelo frente al Elche, que desconoce la victoria desde que LaLiga, alzó el telón, debería marcar el inicio de la reacción, pero puede suponer, si no se gana pero sobre todo si se pierde, una pesada losa para la frágil autoestima del equipo, que necesita con suma urgencia victorias para ganar confianza en su juego.

El Elche tiene más entrenadores que puntos esta temporada

Si la situación del Celta en LaLiga se antoja delicada, la del Elche, colista de la categoría, es poco menos que desesperada. El conjunto franjiverde es el único equipo de LaLiga que desconoce la victoria después e 15 jornadas de Liga. Tan solo ha sido capaz de sumar cuatro empates esta temporada, en la que contabiliza más entrenadores que puntos. Nada menos que cinco técnicos han desfilado esta temporada por banquillo franjiverde. Francisco, que inició la temporada tras salvar al equipo el pasado curso, fue despedido al cabo de 7 partidos tras lograr un solo empate. Lo relevó provisionalmente, durante un solo encuentro, Alberto Gallego, el técnico del filial. El club apostó luego por recuperar a Jorge Almirón, que ya había dirigido al equipo sin demasiado éxito hace un par de temporadas, y que apenas duró otros cinco encuentros, con dos empates en su haber. Tras el despido del argentino, el director deportivo del club, Sergio Mantecón, se hizo cargo del equipo hasta el fichaje del actual técnico, Pablo Machín, que dirigirá su segundo partido liguero contra el Celta. Los franjiverdes afrontan el encuentro contra los celestes después de haber sido eliminados en la Copa, en su caso por el Ceuta, de Primera Federación, gracias a un gol de penalti de Rodrigo Ríos. El capitán franjiverde, Gonzalo Verdú, expresó su confianza en que la eliminación no afecte al equipo de cara al encuentro contra los celestes, que calificó de “importantísimo”.