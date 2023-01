Carlos Carvalhal pone al mal tiempo buena cara. El entrenador del Celta afronta el importante duelo de este viernes contra el Elche “animado” por la “actitud competitiva” de sus jugadores y ha rechazado que el choque sea “una final” porque, con independencia del resultado, “va a haber vida para el Elche, para el Celta y para todos los equipos de LaLiga”. El preparador luso ha aprovechado su comparecencia previa al encuentro para reiterar su “total confianza” en la calidad del plantel, aunque no ha descartado que Luis Campos consiga cerrar el fichaje que él cree necesario, pese a tener el club prácticamente agotado su límite salarial.

“En una competición como esta no se pueda hablar de final en el primer tercio del campeonato. No hay vida o muerte en el fútbol. Vida o muerte es Ucrania y Rusia, en el fútbol siempre hay posibilidad de reanudación de objetivos, de puntos, de ideas”, ha sentenciado el técnico antes de emprender viaje hacia Elche. Carvalhal ha explicado que el equipo ha pasado página sobre la eliminación copera y que está “animado y unido” para presentar batalla “sin excusas” en LaLiga. “Desde el punto de vista físico vamos a tener un once para pelear por los tres puntos. Desde el anímico, lo sentí en la prórroga [de la Copa] y los siento todos los días, los jugadores están unidos. La actitud competitiva es muy fuerte, los jugadores quieren ganar y esto es una de las cosas más importantes”, ha subrayado.

Pese a que el rival desconoce esta temporada la victoria, Carvalhal pronostica un “difícil” encuentro esta tarde en el Martínez Valero. “Tenemos que pelear y trabajar mucho y es lo que vamos a hacer para traer los tres puntos para Vigo. No va a ser fácil porque los dos equipos necesitamos los puntos”, ha aventurado. “Hemos estudiado al adversario y vamos a tratar de sorprenderlo. Esperamos un Elche combativo y bien organizado. Por nuestra parte tenemos que estar combativos, organizados e intentar sorprenderlo con algunas situaciones en las dinámicas para intentar hacer gol y cerrar la portería”, ha agregado.

Pese a que el club tiene prácticamente agotado su límite salarial, el técnico céltico espera que Luis Campos sea capaz de cerrar el fichaje que ha pedido en este mercado de invierno. “No quiero hablar del mercado, pero creo que existe la posibilidad de fichar y de manejar las cosas para intentar que se incorpore ese jugador. Está en la mano de Luis [Campos]. Sé que está trabajando en eso y confío mucho él”, ha observado. Carvalhal ha valorado, no obstante, la capacidad del plantel para conseguir de forma holgada la permanencia. “Mi confianza en ellos es total. No está prevista ninguna revolución. Los jugadores tienen que probar que están a la altura del Celta y nosotros también. Está en manos de nuestros jugadores, del equipo técnico, de todos nosotros. Vamos a intentar ganar el partido de mañana y creo que vamos ganarlo”, ha destacado. Este respaldo incondicional incluye al portero Agustín Marchesín, blanco de las críticas tras los últimos dos partidos. “Tiene nuestra total confianza. Queremos que mañana toda la gente esté con mentalidad fuerte para ganar el partido. Con victorias todo está bien”, ha asegurado.

En cuanto a la polémica por los últimos arbitrajes recibidos por el Celta, Carlos Carvalhal ha dejado cualquier iniciativa en manos del club. “Yo hago mi trabajo. Uno de mis principios es no hablar de los árbitros, con alguna excepción que los últimos años que he hablado y fui muy duro”, ha explicado. “El club tiene canales propios para hacer las reivindicaciones que tiene que hacer y lo tengo que respetar. El club está haciendo algo, pero no lo está haciendo en público. Lo hace por sus propios canales y merece mi respeto”, ha remachado.