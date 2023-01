Carlos Carvahal encara el asalto de dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Espanyol con la “máxima seriedad” y la convicción de que el Celta va a presentar mañana en el RCDE Stadium un “once fuerte” y un “plan de juego” para ganar el partido y superar la eliminatoria, sin descuidar el hecho de que su equipo tiene el próximo viernes un importante compromiso contra el Elche en LaLiga.

“Vamos a tener competitividad y futbolistas preparados para jugar al cien por cien cada partido”, ha sintetizado el técnico celeste en rueda de prensa antes de emprender viaje a Barcelona. Carvalhal no ha dado pistas sobre el once que va a presentar mañana en terreno perico, aunque ha deslizado que habrá cambios en algunas posiciones para dosificar el esfuerzo porque “unos jugadores recuperan mejor que otros” y, salvo en el caso de Aspas, que es “un jugador diferencial”, no ve grandes diferencias de calidad entre los integrantes del plantel.

“En un grupo como el Celta la diferencia entre los jugadores no es muy grande. Tenemos futbolistas de calidad”, ha dicho el preparador luso, que ha precisado: “Confiamos en toda la plantilla”.

El entrenador del Celta no alberga dudas de que el Celta tiene mimbres para superar una complicada eliminatoria y ha valorado la mejoría experimentada por el equipo, pese al empate cedido en el partido del pasado viernes contra el Sevilla. “Seguro que vamos a presentar un once fuerte para discutir la eliminatoria y seguir adelante en la competición, que es nuestro gran objetivo sabiendo que el Espanyol tiene un buen equipo y viene con la moral alta tras el su último resultado en el Camp Nou”, ha apuntado.

Carvalhal ha aprovechado su comparecencia para aclarar que no va a “dar prioridad a ninguna competición”. El luso está decidido a presentar batalla en todos los frentes: “Nosotros no damos nada por perdido. Encaramos todos los partidos para ganar. Tenemos una plantilla que nos satisface un plan que esperamos sea suficiente para superar al rival”.

Al ser preguntado si tiene un plan especial para frenar el excéltico Joselu, referente ofensivo del Espanyol, el técnico portugués ha aclarado que piensa en lo que el jugador puede generar como conjunto y no por sus individualidades. “Hemos preparado bien el partido y estamos preparados para lo que el Espanyol puede deparar. No nos obcecamos con un jugado, sino que nos centramos en lo que pueden hacer como equipo”, ha aclarado.