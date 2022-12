“Los mensajes de cariño me hacen sentir que he estado a la altura”

Juan José García Cota ya no se encargará del servicio de traumatología de la selección española. Lo ha decidido la federación. Trataba a los internacionales absolutos desde 2008. Había comenzado casi una década antes en las categorías inferiores.

–¿Cómo se enteró usted?

–Me lo comunicó ayer Albert Luque, que es el nuevo director deportivo de la selección española absoluta, mediante una llamada de teléfono. En esa conversación me explicó que, dentro de los cambios que estaban haciendo de cara a renovar muchos aspectos de la selección, estaba parte del servicio médico; en este caso, mi puesto.

–¿Era algo con lo que contaba?

–Sí, contaba que iba a pasar esto. Más o menos ya lo sabía.

–¿Ya le habían avisado o simplemente lo sospechaba?

–Cuando llevas 23 años en un sitio, como llevo yo en la federación, te acabas dando cuenta de cosas, sobre todo porque tienes amigos que te las cuentan. Pienso que esta no es una decisión del nuevo seleccionador. Es una decisión que viene desde arriba y a mí me la comunica el director deportivo.

–Desde fuera da la sensación de que la federación busca un punto y aparte en la selección.

–Sí, es así. Es una decisión correcta y no hay nada más que decir. Es una decisión que toma quien la puede tomar y quien tiene que decidir qué es lo más adecuado para todos en este momento.

–¿Duele dejar la selección después de tanto tiempo?

–Cuando llevas tanto tiempo como yo esto se convierte en parte de tu vida, es como tu casa. No puedo negar que este es un planteamiento que incluso yo me había hecho en el pasado. Sin embargo, la gente que está alrededor en la selección, los entrenadores y los jugadores, y la dinámica me habían empujado a seguir. Yo sabía que esto iba a ocurrir en un momento u otro después de tantos años, así que no es una sensación que me embargue. Ahora tengo que adaptarme a la nueva situación tras una fase importante de mi vida a nivel profesional e incluso personal, pero todavía afronto muchos retos en Vigo, en Pontevedra y en otros sitios que puedan surgir.

–Toca acostumbrarse a ver los toros desde la barrera.

–Tener la suerte y el privilegio de vivir casi 200 partidos con la selección española desde allí abajo es algo que no todo el mundo puede decir. Doy muchas gracias por eso. Ahora toca vivirlo de otra manera, como lo hacía antes, pero conociendo mejor los entresijos de lo que pasa allí dentro.

–¿Recuerda cómo fue su llegada a la selección?

–Fue en la Navidad de 1999. Estaba en el Pontevedra cuando recibí una llamada del jefe de los servicios médicos de la selección en aquel momento, González Ruano, para entrar a formar parte de los servicios médicos de las categorías inferiores de la selección.

–Luego tocó hacer como los jugadores, ir ascendiendo peldaño a peldaño hasta el primer equipo.

–Lo bueno que tiene una trayectoria de este tipo, además de todo lo que puedas conseguir a nivel deportivo de títulos o experiencias, es conocer a tanta gente fantástica como he tenido la suerte de conocer. Y no solo hablo de jugadores, a muchos de los cuales vi crecer y tengo un cierto orgullo de haber visto hasta dónde llegaron, sino a gente más anónima. Hablo de gente de la federación; compañeros que fueron parte de mi vida durante mucho tiempo. Eso es lo más importante. Hoy mismo, después de salir la noticia, he tenido una gran cantidad de llamadas y mensajes de jugadores de antes y de ahora. Mensajes de cariño que me hacen sentir que lo que hice, por lo menos, estuvo a la altura.

–Desde fuera siempre dio la sensación de que logró encajar muy bien con la idiosincrasia de lo que es una selección nacional, algo clave para estar ahí tanto tiempo.

–Mi profesión es intentar entender y ayudar a todos los pacientes. Eso es algo que llevo a cabo en mi vida diaria y también en mi trabajo dentro de un equipo. Lo hago en el Celta, lo hacía en el Pontevedra y en la selección no ha sido diferente. Mantener una buena relación personal con el grupo siempre, sin excepción, facilita el trabajo y los logros que vas a conseguir.

–¿Cómo se siente habiendo formado parte de la mejor etapa de la historia de la selección?

–Son recuerdos imborrables. El Campeonato del Mundo que ganamos en Sudáfrica o el Europeo que ganamos en Ucrania y Polonia son hitos de la selección y a nivel personal son recuerdos para toda la vida. Es verdad que es algo que se puede volver a conseguir. La selección española puede volver a ser campeona del mundo. Eso es algo que todos deseamos. Pero está claro que ya no va a ser la primera vez. Eso le da un rango especial en la historia de nuestro fútbol y de nuestro país. Yo siempre podré tener el orgullo de decir que estuve allí.

–Si mira hacia atrás después de tantos años, ¿qué momento le viene a la mente?

–No tengo un momento determinado. Podría hablar de la final del Campeonato del Mundo, pero me quedo con la gente que conocí y la convivencia durante tantos años dentro del vestuario, con gente del equipo de la federación, con equipos médicos de todo el mundo y con gente de muchos países con los que todavía mantengo relación. A muchos de ellos los considero amigos para toda la vida.

–Ahora tocará centrarse en el Celta.

–Sí, ahora ya podré estar con el Celta incluso cuando la selección juegue, algo que antes no podía hacer.