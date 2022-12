“Prometí demasiado al llegar a Vigo”

“Vengo para ayudar al Celta con goles”, soltó Gonçalo Paciencia (Oporto, 1994) cuando el verano pasado se presentó en Vigo procedente del Eintracht Fráncfort. El delantero del Celta solo ha aportado un gol (en su debut ante el Espanyol), pero confía en mejorar sus estadísticas. Mañana le espera una cita importante ante el Sevilla. Ambos equipos se juegan acabar el año en descenso. “Es un partido en el que hay que dar la vida”, subraya el futbolista portugués.

–-¿Cómo se encuentra después de este inusual paréntesis de Liga?

–No es lo habitual, no estamos acostumbrados, pero hay que aceptarlo. Para nosotros, además, ha supuesto un cambio de entrenador, una idea de juego... y nos ha venido bien para acostumbrarnos a nuevos métodos. Esta mini temporada nos puede ayudar para llegar más fuertes. Nos ha venido bien y a ver cómo llegamos al partido del Sevilla. El equipo está bien, con más confianza y esperamos ganar.

–Es un partido clave: los dos equipos se juegan cerrar en año fuera del descenso.

–Por eso este parón nos ha venido bien también para preparar ese partido, para que podamos comenzar el año en una situación más confortable. En el próximo partido es importante mostrar todo el trabajo que hicimos durante el último mes.

–El Sevilla acude a Balaídos con muchas bajas. ¿Puede beneficiar al Celta esa circunstancia?

–Las bajas pueden ser algo intrascendente porque han tenido también una pretemporada como nosotros y todos estamos con mejores niveles físicos. Y un equipo como el Sevilla tiene una plantilla con un elevado presupuesto y jugadores de mucha calidad. Si no juega la primera opción, lo hace la segunda, que es como la primera. No podemos pensar en eso, hay que afrontar el partido con la ilusión de ganar.

–Y sin apenas tiempo para descansar, les llegará el martes la eliminatoria de Copa con el Espanyol. Es el único duelo de Primera en esta ronda. No parece que hayan tenido mucha fortuna en el sorteo.

–Ahora o después nos iba a tocar un Primera División. La Copa es un sorteo, es lo que es y no hay que dramatizar. Así que el partido del Espanyol lo vamos a preparar bien, pero primero hay que enfocarse en el Sevilla, ante el que nuestro objetivo es ganar y salir de la situación en la que estamos en la clasificación. Después habrá tiempo para pensar en la Copa y ya hemos demostrado que le podemos hacer daño a cualquier oponente.

–Contra el Espanyol, precisamente, anotó su único gol con el Celta en competición oficial, de ello hace ya cuatro meses. ¿Le preocupa tan larga sequía?

–No. Un delantero siempre tiene la ilusión de marcar goles, pero han pasado muchas cosas: lesiones... Físicamente no estuve en el momento que me gustaría, pero sigo trabajando para estar bien y cuando es así los goles llegan. Es normal, un jugador de fútbol tiene altos y bajos.

–-¿Había vivido una situación parecida en su carrera?

–Siempre que estoy bien físicamente juego y meto goles. No me preocupa, pero un delantero que se valora por los goles siente un poco más esa situación, pero hay que estar tranquilo. A veces nos intranquilizamos cuando las cosas no salen, pero es un proceso. Cuando llegué al Celta hice goles (ante el Al Shabab saudí y el Espanyol), prometí demasiado, la gente se ilusionó pero soy el mismo, estoy volviendo a mi mejor forma y lo que sé hacer son goles y competir en el campo. Lo hice en toda mi carrera y es una cuestión de estar bien y así las cosas salen como quieres.

–Según las estadísticas de LaLiga, en precisión de pase tiene un 54,69 por ciento, cuando la media está en el 83 por ciento. ¿Le preocupan datos así?, ¿cree que ha de mejorar en esa faceta del juego?

–No soy muy de estadísticas. No las conocía, pero es fútbol: cuando no estás bien las cosas no salen. Después un año es de una forma, otro es diferente; no son cosas que controles. Para estar bien hay muchas cosas alrededor que tienen que estar bien y hay que controlar al máximo pequeñas cosas que te llevan a tu mejor momento. Y si la estadística es mala es porque las cosas no me están saliendo bien; pero no me importa mucho, la verdad.

–Al Celta ha llegado Carlos Carvalhal, paisano suyo. ¿Lo conocía?

–Lo conocía de Portugal, de los equipos en los que estuvo. Nos estamos gustando, cambió algunas cosas en términos de organización y nos ha venido bien.

–¿Qué cosas ha cambiado el nuevo entrenador?

–Antes se veía un equipo poco equilibrado, estábamos sufriendo muchos goles en contra; y en los últimos partidos las cosas han sido diferentes, pero el fútbol son resultados, rendimiento… y vamos a ver los próximos partidos. Pero si las cosas van bien es que se mejoró y si van mal, no. Pero creo que mejoramos y hay que verlo en el futuro.

–¿Qué le pide Carvalhal?

–Lo que se le pide al delantero son goles y trabajar para el equipo. Eso es lo que intentamos Jorgen [Larsen] y yo. No pide nada especial.

–Pero el entrenador apuesta por jugar con dos delanteros. En eso sí ha cambiado en el plan de juego.

–Sí, son dinámicas diferentes. Antes atacábamos de una manera, ahora de otra, son cuestiones tácticas y posicionamiento que con los entrenamientos en este parón estamos trabajando y mejorando. El míster pide más movimiento de profundidad, que el delantero juegue más como referencia. Antes con el otro entrenador los delanteros lo hacíamos más libres, pero al final si haces gol todo está bien. Entonces, lo máximo que yo intento hacer es gol y hacerlo bien; después, claro que sí, si hacemos goles todos es que las cosas han mejorado.

–¿Se siente más cómodo ahora jugando con un compañero cerca?

–Llevo diez u once años de profesional y ya jugué de muchas maneras y la que más me gusta como delantero es cuando hago goles. No tengo una preferencia, lo que quiero es jugar y meter goles.

–En principio, Larsen y usted van a tener que pelear por el mismo puesto; Aspas es intocable.

–Iago es Iago. En los últimos partidos estamos cambiando Larsen y yo. Los dos estamos creciendo, mejorando en términos de fútbol y es bueno para los dos estar ahí compitiendo. Decide el míster, pero los dos estamos trabajando bien.

–Tras un buen comienzo en el Celta, ¿cree que le perjudicó la lesión muscular y la de la mano?

–A nadie le vienen bien las lesiones. Me vine un poco abajo con la lesión al perderme muchos partidos, pero eso es fútbol: hay que seguir y estar tranquilo.

–¿Esperaba que el Celta estuviese tan abajo en la clasificación?

–No, nadie lo esperaba. Toda la gente que está aquí tenía la ilusión este año de que el Celta hiciese un buen papel, pero todavía estamos a tiempo en el año del Centenario. Tampoco creo que lo pensasen en el Sevilla. Ahora nos toca jugar contra ellos y es una buena manera de empezar bien el año, por eso creo que hay que estar enfocado en el Sevilla.

–-¿Qué partido espera mañana?

–Es un partido en casa y tendremos que ser muy agresivos, pelear mucho. El Sevilla es un equipo al que le gusta tener el balón, le gusta jugar. Esperamos a un equipo grande en LaLiga, que viene a ganar y que está en una situación sin mucha confianza. Creo que si no ganan también tendrán problemas porque empezarán el año mal. Y a nosotros nos pasará lo mismo. Es un partido en el que hay que dar la vida, es el próximo y el más importante.