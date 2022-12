Las dos versiones del libro de Carvalhal

El técnico portugués, que se hizo cargo el 2 de noviembre pasado del equipo celeste, ya lo ha dirigido en siete partidos (cuatro de competición y tres amistosos) en los que ha manejado dos dibujos: 5-3-2 (3-5-2) y 4-4-2 (4-2-3-1). Con Carvalhal, el Celta quiere adaptarse a las circunstancias de cada partido y a las características de cada rival, pero manteniendo unos conceptos generales claros en todo momento: presionar al rival tras pérdida del balón, mantener las líneas muy juntas y jugar con extremos pegados a la cal para ampliar el campo de acción. Acabar con la sangría de goles y ser menos previsibles para los adversarios fueron dos líneas de trabajo a seguir por el sustituto de Eduardo Coudet, a quien el club destituyó tras caer por 3-1 en Almería en la decimosegunda jornada de LaLiga.

Sin tiempo para acometer cambios, Carvalhal dio continuidad al equipo de Coudet en su estreno ante Osasuna. Días después, puso en práctica una de sus soluciones para ganar consistencia defensiva: se presentó en Vallecas con una zaga de tres centrales y dos carrileros. La propuesta dio sus frutos, pues los célticos frenaron a un rival en racha y sumaron un meritorio empate sin goles, que les evitó un puesto de descenso.

La serie de esos primeros días frenéticos en Vigo de Carvalhal se cerró con la cita copera ante el Algar. La fórmula mixta de canteranos y titulares estuvo a punto de fracasar. El técnico de Braga puso remedio con dos cambios superada la media hora de juego, cuando el modesto equipo murciano dominaba en el marcador y amenazaba con dejar sentenciada la eliminatoria antes del descanso. El 1-6 final dio un respiro al Celta para afrontar el paréntesis por el Mundial con mayor tranquilidad. Fuera de los puestos de descenso y tras una victoria resultaría más fácil trabajar para que los jugadores se fuesen adaptando a los nuevos métodos, al libro de instrucciones de Carvalhal.

El Celta afrontó tres amistosos en plena cita mundialista (se anuló el previsto ante el Fulham), en los que el equipo fue de menos a más: empató sin brillo ante el Boavista (1-1), ganó al Vizela mostrando ya nuevos conceptos (2-0) y obtuvo una brillante victoria en Inglaterra ante el Brentford (1-3). Los jugadores parecían asumir con mayor naturalidad jugar con cinco defensas un día o medio partido y pasar después a una defensa de cuatro con dos pivotes y un par de delanteros. Ante el Gernika en Copa se repitió la defensa de cuatro, con Larsen y Paciencia como pareja de ataque. Los dos se jugarán la plaza del que acompañe a Aspas arriba.

Con Carvalhal asomaron polivalencias antes no explotadas en la plantilla: Tapia puede jugar de central y de mediocentro; Cervi pasaba de interior izquierdo a carrilero por esa misma banda; De la Torre, otro de los recuperados (junto a Williot Swedberg) aparecía como alternativa al argentino o en la mediapunta, después de estrenarse con Coudet como interior derecho. Mingueza se convertía en pieza clave con Carvalhal, que tanto le da ponerlo de lateral derecho como de central; eso sí, dejándole libertad absoluta para ir al ataque.

Y tras siete partidos, Carvalhal afronta el difícil compromiso ante el Sevilla con siete fijos: Marchesín, Mingueza, Aidoo, Unai Núñez, Gabri, Cervi y Aspas.

Explosión goleadora de Larsen y de Carles

Iago Aspas continúa siendo la principal referencia goleadora del Celta. Da igual quién dirija al equipo vigués porque el moañés siempre estará dispuesto a llenar la saca de goles. En los siete partidos que ha dirigido Carlos Carvalhal al Celta, Aspas ha anotado 4 tantos. Ahí no ha cambiado nada con respecto al sustituto de Coudet. Las novedades aparecen a continuación al revisar la lista de certeros rematadores. En la segunda plaza se sitúan Carles Pérez y Larsen (3 goles cada uno), futbolistas que no se habían estrenado todavía en las trece jornadas de Liga que estuvieron dirigidos por el entrenador argentino. El noruego y el catalán no son los únicos en ver puerta desde que se realizó el relevo en el banquillo céltico. Cervi, Galán, Aidoo, Kevin Vázquez y De la Torre también han acertado en los últimos partidos (entre amistosos y de la Copa) que ha disputado el equipo vigués antes de afrontar la última cita del año contra el Sevilla. El único, además de Aspas, que ha visto puerta con Coudet y con Carvalhal ha sido Óscar Rodríguez, aunque el toledano ha perdido presencia en el once titular con el cambio de técnico. Un caso llamativo es el de Gabri Veiga. El canterano figura como el segundo máximo goleador del Celta en LaLiga. El porriñés ha anotado 3 goles. Sin embargo, no ha acertado con la portería rival en los partidos de Carvalhal, a pesar de que el entrenador de Braga considera al canterano una pieza indiscutible en el once titular. De hecho, en el doble pivote suele alternar entre Beltrán y Tapia, pero siempre con la presencia de Gabri Veiga. Lo mismo le ocurre a Aspas, que tendrá como pareja en ataque a Paciencia o a Larsen.