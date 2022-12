Minuto 80. El balón ha quedado suelto tras un rechace del portero. Un centrocampista rival se le adelanta en la búsqueda desesperada, lo dribla con la derecha y remata con la izquierda. El gol sentencia el partido (1-3). Aunque en la Premier League, todo desprende un aroma céltico: en el Villa Park y con la camiseta del Liverpool, escenario y rival de aquella legendaria UEFA 98-99. Y por la autoría. Otro bocado de Stefan Bajcetic Maquieira a la gloria que le está reservada.

El nombre del joven vigués se repite hoy en todas las webs y corrillos. Ya fue en febrero de 2021 cuando lo fichó el Liverpool. Los clubes ingleses apuraban la transición hacia un reglamento más estricto, que iba a dificultar la captación de talento extranjero. Aduanas del Brexit. Los de Anfield se portaron con elegancia. Compensaron al Celta con 250.000 euros.

“Se ha adaptado bien”, dice Srdjan, su padre, aquel centrocampista elegante al que las lesiones torpedearon en el Celta (94-97) pero cuyo corazón arraigó en Vigo. El hoy entrenador del Celta C-Gran Peña revela de su primogénito: “El idioma ya lo está hablando con fluidez. Hasta tiene acento de Liverpool”.

Su adaptación personal se ha reflejado a nivel futbolístico. Jürgen Klopp no oculta su devoción por el olívico. En agosto lo hizo debutar en la Premier, en la goleada al Bournemouth (9-0). Stefan se convirtió, con 17 años y 309 días, en el jugador no británico más joven en estrenarse con el Liverpool desde su fundación en 1892.

Desde entonces no había vuelto a actuar en el torneo liguero. Sí en las copas e incluso en la Champions en un proceso bien pautado de crecimiento, que debe conjugarse además con el extraordinario potencial de la plantilla “red”. Pero Stefan ha elegido la ocasión más propicia para llamar la atención con su segunda alineación. En el Boxing Day, de tradición tan victoriana, cuando la Premier atrae las miradas planetarias. Y con un auténtico regalo, es lo propio del “día de los paquetes”. Su gol se registra otra vez en los libros ingleses. Solo Cesc, con el Arsenal, lo supera en precocidad anotadora española.

“El gol es una anécdota y un regalo por todo este tiempo que lleva trabajando duro y viviendo su sueño de ser futbolista”, celebra su padre. E igual el representante que lo ha tutelado con tanto mimo desde su etapa en A Madroa, Francisco Javier Villaverde, Villa. “Esperaba que llegase la hora del partido para verlo, analizarlo y disfrutarlo”, explica. “Somos conscientes de dónde estamos y eso nos da opciones de seguir avanzando. Veo los partidos desde la tranquilidad y la humildad de saber que muchos otros pasaron por ese proceso y se quedaron por el camino. Así que estoy ilusionado y contento por verlo feliz, que con 18 años es lo único que me preocupa ahora mismo. El día que no sea feliz dejará de amar el fútbol y la profesión ya no tendrá ningún sentido”.

Stefan se ha tenido que someter a una reconversión futbolística. Central con mayor frecuencia en su escalada por la cantera céltica, Klopp lo prefiere de pivote. Ese pasado defensivo se palpa en su intuición, en la anticipación o en la lectura para ubicarse entre los centrales en la salida del balón, sin renunciar a las subidas como en Villa Park.

Villa entiende que su cliente está en “el mejor sitio del mundo” para desarrollarse. El carácter le acompaña: “Es un chico al que no necesitas estar repitiéndole las cosas cada día. Escucha con atención cada consejo que le llega de la academia, de su padre, de sus compañeros... Quiere aprender y mejorar. Es consciente de que todo lo que está consiguiendo son premios.Está en uno de los mejores clubes del mundo, con los mejores entrenadores, entrenando y jugando con los mejores futbolistas en sus posiciones. Cada día es una oportunidad más de seguir creciendo”. Para Stegan, o sea, siempre es Boxing Day. “Lo vive desde la madurez de alguien con una cabeza de 30 años en un cuerpo de un chico de 18. Eso me tranquiliza”, concluye Villa.