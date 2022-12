El Celta, sin bajas para recibir al Sevilla

El Celta inició ayer una semana de trabajo que no se interrumpirá en Fin de Año, pues los celestes retomarán la Copa el martes 3 de enero ante el Espanyol en Cornellá. La atención de Carvalhal, sin embargo, está centrada en preparar la cita con el Sevilla, que ocupa la decimoctava plaza, con 11 puntos, uno menos que el Celta. Con Hugo Mallo y Solari ya recuperados de sus problemas físicos que le impidieron disputar los últimos partidos del campeonato liguero, el entrenador céltico ya cuenta con todo el plantel al superar Tapia sus molestias en un tobillo. El peruano ha recobrado la titularidad con el portugués, que incluso ha utilizado al pivote como tercer central en algunos amistosos de una pretemporada de otoño debido al Mundial de Qatar.

Con la de ayer, los célticos celebrarán cuatro sesiones de entrenamiento en Afouteza (todas a partir de las 11 horas) para preparar la decimoquinta jornada de LaLiga, en la que le espera el Sevilla el viernes a las 19:15 horas. El equipo andaluz acumula dos victorias consecutivas en sus últimas visitas a Vigo (0-1 y 3-4), después de verse superado por los locales en febrero de 2020 gracias a los goles de Aspas y de Pione Sisto, éste en los minutos finales.

Casi tres años después de aquel triunfo céltico, ambos conjuntos se dan cita tras afrontar una etapa complicada que se ha llevado por delante a los entrenadores con los que iniciaron el curso: Eduardo Coudet y Julen Lopetegui, respectivamente. A priori, el entrenador portugués ha podido aprovechar mejor el paréntesis por el Mundial que su homólogo argentino, que se tuvo que desprender de una decena de internacionales para la cita de Catar: Acuña, Montiel, ‘Papu’ Gómez, Delaney, Dolberg, Bono, En-Nesyri, Dmitrovic, Gudelj y Alex Telles.

Con casi todos sus efectivos disponibles, el entrenador del Celta pudo trabajar en sus conceptos tácticos y ver la evolución del grupo, que fue de menos a más en los amistosos frente al Boavista, el Vizela y el Brentford, así como en el último compromiso de la Copa. El equipo vigués se ha visto cómodo tanto con el novedoso 5-3-2 como con el habitual 4-3-3 o 4-2-3-1. Carvalhal apuesta por amoldar su once a las características del rival, como ya dejó constancia en la visita a Vallecas (estrenó la defensa con tres centrales y dos carrileros). Con el luso han ganado protagonismo jugadores como Mingueza, Tapia, Gabri Veiga o Carles Pérez.

Los cuatro posiblemente participen en el once que el Celta presentará ante el Sevilla, en una jornada que el club dedicará a ensalzar el Centenario. Así, habrá actividades para los más pequeños a partir de las 14:30 horas. También se organizará un recibimiento al equipo con bengalas cuando el autobús se aproxime al estadio El grupo Keltoi y Anelka DJ amenizarán la tarde. A las 19 horas sonarán las campanadas del Centenario, con reparto de uvas a los aficionados. Y a las 19:15 horas arrancará el Celta-Sevilla.

La plantilla y los técnicos del Celta guardaron un minuto de silencio, antes de empezar el entrenamiento de ayer, por la muerte de Txetxu Rojo. “Unidos en el respeto que te ganaste. Leyenda del celtismo, grande dentro y fuera del campo. Tu recuerdo ya es imborrable en toda la familia del Celta”, destacó el Celta en sus redes sociales. en referencia al entrenador que llevó al equipo vigués a la final de la Copa del Rey en 1994.

El bar Picoteo, en la calle Eugenio Kraff (cerca de Balaídos), acoge a las 19:30 horas la presentación oficial de la peña A Tapa Celeste, a la que acudirán los jugadores Cervi y Galán.

Mingueza: “Este sistema me ayuda a jugar más”

El defensa Óscar Mingueza ha multiplicado su presencia en el Celta con Carlos Carvalhal, y confiesa: “Este sistema me ayuda a que pueda jugar más, es una posición que me viene bien”. Mingueza, a quien el técnico luso ha utilizado tanto de lateral como de central, dice estar “a disposición del equipo” con el fin de “dar lo máximo”. La defensa de tres centrales y dos carrileros que viene utilizando Carvalhal y la polivalencia del futbolista catalán para jugar en distintas posiciones, son dos de las razones que explican el cambio de rol de Mingueza. “Es una función para dar salida al balón, pero también tienes más libertad de subir un poco más, de tener más llegada. Eso es bueno para el equipo porque es alguien que sorprende un poco viniendo desde atrás”, comentó. Mingueza señaló a Efe que la idea de juego de Carvalhal y de Coudet es parecida en cuanto a “tener el balón y recuperarlo rápido”, aunque diferente a nivel táctico porque ahora los jugadores están “más arropados” a nivel defensivo.

Sampaoli ya trabaja con los últimos internacionales que ayer se incorporaron al Sevilla: Bono, En-Nesyri, Acuña, Montiel y ‘Papu’ Gómez. Sin embargo, el técnico del equipo andaluz tendrá problemas para presentar el viernes un once en Balaídos por las numerosas bajas. Con el Sevilla no podrán estar en Vigo los sancionados Montiel, Rakitic y Nianzu. Por problemas físicos causarán baja: ‘Papu’ Gómez, Corona, Marcao, Delaney, Álex Telles, Suso y Erik Lamela. Rekik es duda por lesión, mientras que Isco se ha marchado del club y Kasper Dolberg no ha regresado del Mundial porque se le busca equipo.