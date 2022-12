Cumplió el Celta; inicialmente con paciencia y en la conclusión con largueza. Siempre con consistencia. El club no afronta la Copa en situación desahogada desde hace años. Ni siquiera con Coudet, en permanente remontada. La Liga supone su alimento. La Copa es el territorio de las ilusiones. El fútbol se edifica sobre lo que se come y sobre lo que se sueña. Ya que compendio de la vida, sufre sus mismas deformaciones, como esa concepción finalista. No importa la meta, sino cada instante. De entrada, todo sigue siendo posible en la competición que obsesiona al celtismo desde 1948.

Una alineación en serio “Profesional, muy profesional”, hubiera sentenciado Manquiña. Por la seriedad del Celta y la ausencia de jugadores del filial. La suplencia de Aspas fue la única alegría que se permitió Carvalhal. Previsible. Estas primeras rondas de Copa suelen resultar molestas, enredadas entre la Liga. Las rotaciones para distribuir los desgastes facilitan las sorpresas. En esta temporada, en cambio, la segunda ronda irrumpía a la vuelta de una pretemporada. Con las duda de tal extrañeza, pero también con las energías intactas. La necesidad de rodar al equipo apuntaló el objetivo competitivo. El Celta no le descubrió al Gernika las flaquezas que Baleares e Ibiza aprovecharon en las dos ediciones anteriores. El factor cancha El fútbol es uno de los deportes que consiente mayor variedad en su terreno de juego, tanto en dimensión como en composición. Sufrieron los célticos sobre todo en lo propio de la inadaptación. La hierba artificial de Urbieta es de primera generación, de escasa amortiguación. Un factor decisivo. Aquel Rápido de Bouzas que casi se clasifica para la fase de ascenso a Segunda División construyó su milagro gracias al escenario. Borja Jiménez había diseñado un plan específico, en alineación y táctica, para aprovechar los botes y vientos del Pujales. Y otro totalmente distinto para los campos naturales. Aunque la diferencia de talento sea obvia, no se le debe restar mérito al Celta por solventar con tanta claridad un compromiso que podía haberse complicado. Banda de la misma cuna Faltan varios entrenamientos antes del reinicio liguero. Algunos jugadores salen de lesión o estaban tocados. El Sevilla demandará otro planteamiento. Pero el once de Urbieta parece consolidar indicios. El más claro, el excelente estado de forma que parecen disfrutar Mingueza y Carles Pérez. Al defensa se le había retrasado demasiado la titularidad. El extremo necesitaba frescura y confianza para atreverse en lo que se le exige, que es el desborde. Ambos, que comparten cultura futbolística en su formación, interpretaron perfectamente el juego, tanto posicional como de espacios, que convenía ante el Gernika. Eso explica que el Celta, pese a que la sociedad Galán-Cervi haya tenido mayor vigencia, se escorase tanto hacia la derecha. Pareja improductiva La reunión de Paciencia y Larsen tuvo más sentido en su planteamiento teórico que en su ejecución práctica. En un campo así y ante un rival al que se le presuponía el juego directo, disponer de dos artilleros resultaba interesante. Pero no parecen una pareja viable salvo contextos muy específicos. Ante el Gernika no es escalonaron bien ellos ni tampoco sus compañeros los buscaron con precisión en centros laterales. Al final, paradójicamente, el Celta rompió los corsés gracias al desborde de Carles y Veiga en las transiciones. A balón parado Anotó Aidoo en un córner. Acudieron también al remate Larsen, Paciencia, Unai, Mingueza... El Celta necesita mejorar su producción en las jugadas a balón parado, en ambas áreas. Es un recurso imprescindible si se pretende una escalada en Liga que permita al menos encarar con tranquilidad el centenario. El libreto táctico Una vez más, cualquier conclusión ha de ser provisional. Torneo, adversario y marcador influyeron en las decisiones de Carvalhal. Pero el entrenador portugués está exhibiendo un libreto más variado y rico que el de Coudet. En la segunda mitad reubicó a varios jugadores y matizó el dibujo. Eso no implica ningún juicio de valor. Los entrenadores de sistemas únicos pueden ser fieles o empecinados; los de sistemas variados, versátiles o diletantes. La única que juzga en la separación de poderes del fútbol es la pelota.