Kevin Vázquez espera que el Celta mueva ficha para ampliar su contrato, pero no se muestra inquieto por el hecho de que el club todavía no haya contactado con su agente y espera tener una oferta sobre la mesa antes del mes de junio. El nigranés es un producto genuino del club y, pese a la creciente competencia por el lateral derecho con la llegada al equipo de Óscar Mingueza,el presidente, Carlos Mouriño, ha expresado su intención de que prolongue su vínculo con el equipo que lo ha visto crecer más allá del próximo 30 de junio, fecha en que expira su actual contrato.

La llegada al banquillo de Carlos Carvalhal se ve, de hecho, como una oportunidad en el entorno del futbolista, que confía en que el nuevo técnico dé a Kevin nueve o diez partidos en los que pueda reivindicarse antes de sentarse a hablar, lo que vendría bien al jugador, tanto si sigue en el club como si emprende una nueva aventura, algo que de momento no se contempla.

No existe prisa, por tanto, para iniciar las negociaciones. Desde el club, según confirmó Carlos Mouriño en una entrevista con este diario, se considera que, al igual que en el caso de Hugo Mallo, la renovación de Kevin será cosa de “sentarse a hablar” para concretar los términos. No hay fijada aún fecha para la reunión, que en el entorno del nigranés calculan que podría producirse a partir del mes de marzo, aunque no descartan que sea más tarde, tal como sucedió recientemente con las ampliaciones contractuales del portero Sergio Álvarez.