Carvalhal incrementa la competencia y explota la polivalencia de la plantilla

Carlos Carvalhal se propone sacar provecho a la versatilidad de la plantilla celeste. El técnico luso no solo ha flexibilizado el dibujo del equipo alternando esquemas de juego, sino que ha tratado de explotar la polivalencia de sus jugadores, modificando su posición en el sistema o permutándola en función del traje elegido o las necesidades del partido. No son pocos los futbolistas que han ampliado su rango de acción con el preparador portugués, que no ha escamoteado oportunidades a los que menos jugaban (Kevin, Swedberg) y ha otorgado galones a otros que participaban menos (Mingueza, Tapia, Paciencia) elevando el listón de la competencia, pero también ha mantenido jerarquías (Marchesín, Unai, Gabri Veiga, Cervi, Aspas) en la elección del once.

Los casos de Óscar Mingueza y Renato Tapia reflejan claramente la flexibilidad del técnico en el reparto de papeles. A la espera del retorno efectivo de Hugo Mallo, ya recuperado de la lesión muscular que le hizo perderse el último mes de competición, el zaguero barcelonés ha sido la primera opción de Carvalhal para la posición de lateral derecho cuando ha jugado con defensa de cuatro y ha estado siempre que el técnico ha apostado por un esquema de tres centrales. El preparador luso ha recuperado además para la causa a Kevin Vázquez, inédito con Coudet, incrementado el nivel de competencia en el único puesto que está triplicado, apurando así al límite la utilización de los recursos. La situación de Tapia también ha mejorado con el técnico portugués, que ha empleado al peruano como titular en la posición de pivote en los dos compromisos ligueros que ha dirigido y lo ha probado como defensa en línea de tres centrales durante los amistosos disputados durante el parón liguero. “Podemos cambiar de dibujo e incluso de posiciones. Ves a Mingueza jugando de central, después de lateral, se puede meter al medio... A veces me ha utilizado a mí de central, a Gabri un poco más adelantado. Esa polivalencia, no sólo mía sino de todos los jugadores, ha ayudado a que el esquema que desea el entrenador sea más fácil y se pueda desarrollar con mucha más naturalidad”, valoraba el centrocampista peruano en una reciente entrevista. La lucha por el puesto se ha extendido a casi todas las posiciones. Solo un puñado de jugadores parecen tener el puesto asegurado. Con Aidoo en el Mundial, Unai y Mingueza han sido fijos en la retaguardia, al igual que Galán, que sigue sin un competidor que le apriete las clavijas. Tapia ha ganado, de momento, la partida a Beltrán en la posición de pivote; Gabri Veiga es inamovible como medio centro ofensivo; Cervi ha incrementado su jerarquía en la banda izquierda; Aspas no tiene recambio y la portería es territorio de Marchesín. En el resto de posiciones la lucha está muy abierta: Paciencia y Larsen protagonizan una interesante batalla por acompañar en punta a Iago, a la que se ha sumado Carles Pérez, a quien Carvalhal ha alternado entre la delantera y la banda derecha. En ese flanco diestro del medio campo la novedad ha sido Pablo Durán –el técnico también ha ampliado el elenco de canteranos con posibilidades de entrar en el primer equipo– y puede tener cabida Solari, ya recuperado de su lesión. Óscar Rodríguez, mientras, parece haber perdido influencia. Con Carvalhal ha jugado menos, alternándose como medio centro y volante izquierdo. La otra cara de la moneda son Swedberg, Kevin y Luca de la Torre, apenas utilizados por Coudet y a quienes el técnico luso no les ha regateado minutos.