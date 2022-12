El Celta pasa a modo competición

El Celta retoma los entrenamientos revitalizado por una fructífera mini pretemporada y con la mirada puesta ya en el partido de segunda ronda de la Copa del Rey del jueves frente al Gernika, primera parada de un final de año que el equipo celeste rematará en Balaídos el 30 de diciembre frente al Sevilla. Carlos Carvalhal afronta el retorno a la competición con buenas sensaciones tras el convincente desempeño de sus futbolistas en el puñado de amistosos que el técnico luso ha dirigido con el doble objetivo de implantar su idea de juego y evaluar las necesidades del equipo de cara a la reapertura del mercado en el mes de enero.

Los amistosos disputados frente al Boavista y el Vizela lusos y el Brentford inglés han servido a Cavalhal para repartir minutos, asignar jerarquías y probar soluciones con diferentes dibujos tácticos a los que dará continuidad en la competición. El preparador celeste ha alternado defensa de cuatro y de cinco hombres y ha explotado la versatilidad del equipo probando a jugadores en nuevas posiciones con un plan de juego flexible, pero a la vez reconocible, con el que el equipo parece haber sintonizado. “Estamos en el buen camino”, ha valorado el técnico, que aprecia “una mejoría en todos los aspectos del juego”, aunque admite que el equipo tiene margen de mejora y apuesta por avanzar hacia un Celta más completo “bueno tanto en posesión de balón como al contraataque”.

Tras disfrutar ayer de su jornada semanal de descanso, el plantel vuelve con las pilas cargadas y toda la atención puesta en el duelo copero, que Carvalhal, tal como ocurrió en la ronda precedente frente al modesto Algar, se propone abordar con la máxima seriedad, sin concesiones, poniendo a un buen número de titulares en el once. El preparador celeste acabará de perfilar estos días los detalles del encuentro contra el Gernika, en el que probablemente volverá a abrir el abanico de las rotaciones partiendo de un bloque consolidado. El técnico luso dispondrá además en los próximos días un par de entrenamientos en los campos de hierba sintética de A Madroa para que los jugadores se vayan aclimatando a la superficie en que se va a jugar el partido y a las dimensiones del terreno de juego, más reducidas de los habitual, que se van a encontrar el jueves en Urbieta.

El entrenador del celta aborda el retorno a la competición con todo su arsenal futbolístico. El mes y medio largo de parón liguero le ha servido a Carvalhal para recuperar a todos sus lesionados. El último en reincorporarse al trabajo ha sido Augusto Solari tras dos meses de inactividad por la rotura de la cápsula anterior del tobillo derecho. El centrocampista argentino completó sin problemas el partidillo interno celebrado el sábado en la ciudad deportiva y está a disposición del técnico. En este encuentro participó también con buenas sensaciones Hugo Mallo, también recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar los últimos tres partidos de liga y la primera ronda de la Copa.

En estas primeras semanas al frente del Celta, Carvalhal ha tenido receptividad hacia la cantera, tanto a la hora de incluir a jóvenes en los entrenamientos como en su participación en partidos. El técnico ha contado desde su llegada con varios chicos del filial, pero es Pablo Durán (descontando a Gabri Veiga y a Carlos Domínguez) el que más ha participado en la dinámica del primer equipo.

El rival llega al encuentro en su mejor momento

El Celta no se fía de la teórica inferioridad del Gernika, el modesto rival de Segunda RFEF que le ha correspondido en la segunda ronda de la Copa del Rey. El choque se disputará a partido único hierba sintética con los condicionantes que acompañan a este tipo de encuentros, a menudo proclives a la sorpresa y conjunto vigués está decidido a no subestimar a su adversario. Pero al margen de la dificultad de jugar en campo extraño frente a un rival ultramotivado con su afición volcada, el Gernika llega al choque contra los celestes en su mejor momento del curso. Los de Aitor Larrazabal encadenan tres triunfos consecutivos, suman cinco encuntros sin conocer la derrota y han ganado cuatro de sus últmos cinco partidos. El último triunfo lo consiguió ayer mismo el equipo vizcaíno frente al filial del Deportivo Alavés (1-0) gracias a un gol de Giovani. Esta victoria se suma a la obtenida, también en casa, ante la SD Beasain (2-1) y el triunfo logrado a domicilio la jornada precedente en la cancha del Arenas (0-2). A ello se añade el empate sin goles firmado contra el Logronés B y otra victoria a domicilio en la cancha del Alfaro (0-2). El Gernija no pierde desde el pasado 11 de noviembre cuando cayó en Urbieta ante el Utebo (0-2).