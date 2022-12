La final, a ojos de dos excélticos

Argentina y Francia persiguen en el Estadio Lusail de Doha su tercera Copa del Mundo en apasionante duelo sin favorito con los dos grandes astros del torneo, el albiceleste Lionel Messi y el bleu Kylian Mbappé acaparando el foco y dos países volcados con sus respectivas selecciones. Una final inédita entre dos colosos del fútbol que ha disparado la ilusión (al otro lado del Atlántico rayando la locura) y que Hermes Desio y Daniel Dutuel aguardan con enorme expectación. Los dos excélticos cruzan impresiones sobre el partido para este diario, sin atreverse a ofrecer un pronóstico, más allá del deseo que sus respectivos país es levanten la Copa.

Con alguna reserva Dutuel, que se debate entre el anhelo de que su país consiga la tercera estrella y la desmesurada admiración que profesa a Leo Messi. “Tengo un poco el corazón dividido. Por un lado, me gustaría que ganase Francia, mi país, pero por otro admiro mucho a Messi y la victoria de Argentina sería una despedida fantástica. Así que no sé” , confiesa. A su juicio, los dos equipos han hecho méritos para alzarse con la Copa, cada uno a su manera. “Francia ha demostrado que sabe defender muy bien y que tiene con gente con mucha pegada, como Mbappé, que está jugando muy bien. Pero Argentina me da mejores sensaciones , su juego me emociona más”, relata. Hombre a hombre, cree Dutuel, Francia es mejor, pero Argentina es más fuerte en el aspecto colectivo. “Si tomamos al equipo individualmente, Francia es superior, pero a nivel colectivo Argentina está demostrando ser muy fuerte”, analiza. “Al empezar perdiendo, ha ido creciendo en confianza. Siempre tienen que pasarle las cosas así, empieza perdiendo contra un equipo como ese y acaba ganando el Mundial”, precisa. Argentina representa la impredecibilidad del fútbol, Francia encarna en cambio el sentido práctico. “Yo veo a Argentina como una obra de teatro: puede pasar de todo; Francia no, Francia es un equipo que sabe gestionar muy bien los tiempos, que defiende muy bien, pero emocionalmente me provoca más Argentina”, explica el galo.

Desio, mientras, resalta que, en Argentina, la posibilidad de ganar un Mundial después de 36 años y dos finales perdidas trasciende con mucho el ámbito futbolístico. “Acá somos muy futboleros. Todo lo que sucede alrededor del fútbol levanta pasiones. Encima, en Argentina la parte económica y social está muy mal y el Mundial le da ilusión a la gente porque es una de las pocas alegrías que puede tener. Así que lo estamos viviendo como tal. Ojalá tengamos esa alegría. Si salimos campeones, no nos arreglará mucho en lo diario, pero al menos nos alegrará el cuerpo”, resume.

A la hora de analizar los respectivos planteles, Desio coincide con Dutuel en que Francia cuenta con mejores individualidades, pero Argentina tiene un conjunto mejor armado. “No se trata de tener los mejores, sino los más adecuados. Tú puedes tener a los mejores, pero si no tienes un equipo detrás, no es fácil. Una ventaja que ha logrado es ser un equipo. Para mí no es mejor ni el peor, pero ha demostrado ser un equipo y eso es lo que lo ha llevado hasta acá”, expone.

Desio relativiza, en este sentido, la dependencia de Messi que se achaca al conjunto de Scaloni. “Sabemos que hay una dependencia, pero después están todos los demás chicos que lo están haciendo muy bien y se han adaptado muy bien a jugar con Messi y a entender lo que pretende el técnico. Hay un equipo. Francia tiene grandes individualidades, potencia física, un montón de cosas, pero Argentina también lo tiene”, subraya, El excentrocampista argentino destaca la buena evolución en el torneo del conjunto de Scaloni: “Perdimos el primer partido con Arabia, que nadie lo esperaba. Después del equipo se soltó. Tenemos una tradición y una historia detrás que suma. No es fácil para los demás países enfrentarse a Argentina”.

Dutuel y Desio concuerdan en que tanto uno como otro se guardarán las espaldas. “Vamos a ver una final táctica. No creo que ninguno exponga, aunque con Argentina siempre pasan cosas, así que no creo que vaya a ser una final del todo cerrada”, dice Dutuel. “Si Argentina quiere hacerle daño a Francia, tiene que ser muy agresivo y compacto y seguramente tendrá que achicar a espacios para que Mbappé no pueda correr”, agrega.

“Argentina ha hecho un poco de todo: ha cedido terreno, ha ganado terreno y, en ese aspecto, ha estado muy bien. Francia, tiene ese esquema más europeo. Se agrupa muy bien defensivamente y luego tiene una velocidad de salida muy importante. Se trata de minimizar errores. Si no minimizas el error, la calidad de los jugadores que hay en el campo te va a traer un dolor de cabeza”, apunta Desio.

Los dos excelestes coinciden también en que la final es más que un duelo generacional entre Messi (el mejor de la última década y acaso de la historia) y Mbappé, el nuevo fenómeno planetario. “No lo veo como un duelo entre Messi y Mbappé. Son dos grandísimos jugadores. Mbappé apenas está empezando su carrera y lo que ha hecho es impresionante; a Messi lo conocemos desde hace más años y sabemos de lo que es capaz. Pero no creo que la final se vaya a limitar a un duelo entre ambos”, opina Dutuel.

“Hablan de este y hablan del otro, pero los demás cuentan mucho. Nadie lo dice, pero detrás de los grandes jugadores siempre hay un equipo. Cuando salimos campeones en 1986, Maradona fue la figura, pero detrás tenía todo un equipo que corría, que lo apoyaba, que lo cubría. Lo mismo sucede ahora con Messi. Hablar de uno porque es la figura está bien, pero detrás están todos los otros”, reflexiona Desio.

Daniel Dutuel subraya, por otra parte, el carácter histórico de la inédita final que protagonizan los conjuntos de Didier Deschamps y Lionel Scaloni: “Va a ser una final histórica. Si gana Francia será una de las pocas selecciones que ha sido capaz de ganar dos Mundiales seguidos; si gana Argentina, con Messi de capitán, sería también fantástico. Cualquier resultado sería histórico. Por eso va a ser tan interesante ver este partido”.

El exjugador galo valora la posibilidad de que Francia y Didier Deschamps, con quien coincidió como jugador en el Olympique de Marsella, sean capaces de encadenar dos Mundiales, hito que hasta la fecha solo ha conseguido Brasil en 1958 y 1962. “Sería fantástico para Francia y para Didier, que lo ganó en el 98 como jugador, repetir victoria en el Mundial, algo que solo ha conseguido hace ya muchos años Brasil. Yo creo que él tiene muy estudiado el juego de Argentina porque a nivel táctico es muy bueno y el hecho de haber jugado en la Juventus le ha ayudado mucho”, comenta. “Yo jugué con él un año en el Olympique. Y ya entonces era así, le gustaba la táctica y sabía dónde se tiene que colocar los futbolistas. No me extraña que haya triunfado como seleccionador y tenga la posibilidad de ganar dos Mundiales consecutivos porque siempre fue un maestro de la táctica”, remacha.