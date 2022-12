Mingueza se abre paso en el once del Celta

Carlos Carvalhal ha extendido la pizarra del Celta con nuevas alternativas tácticas y ha abierto el abanico de la competencia en el plantel dando minutos a jugadores que habían tenido poco o nulo protagonismo con Eduardo Coudet. En este proceso de cambio que se propone por implementar antes de que se reanude la competición, el técnico luso ha mantenido viejas jerarquías, pero también ha repartido galones entre jugadores que habían tenido un papel secundario y ha recuperado a otros relegados al ostracismo por su predecesor. Swedberg, Luca de la Torre y Kevin pertenecen a este último grupo; Tapia, Paciencia y Óscar Mingueza al primero.

El caso más llamativo es seguramente el de Mingueza. El defensa barcelonés ha sido poco menos que indispensable para Carvalhal desde su llegada al Celta y representa mejor que ningún otro integrante de plantel la flexibilidad táctica y apuesta distributiva que han distinguido los primeros pasos del preparador portugués en el conjunto celeste. El dato es contundente: Mingueza es junto a Unai Núñez el único futbolista del plantel que ha disputado todos los encuentros (tanto oficiales como amistosos) que el sucesor de Coudet ha dirigido en el Celta. Carvalhal ha valorado la versatilidad del zaguero catalán alternándolo como lateral derecho en defensa de cuatro y central diestro con línea de cinco.

Al preparador luso no le ha pasado inadvertida su aseada salida de pelota, aptitud para progresar por banda y precisión en el centro, además de experiencia (algo poco habitual en un futbolista de 23 años) en partidos de alta competición. Su paso por un equipo de la exigencia del Barcelona le ha dado herramientas para lidiar con la suplencia. Ha esperado su oportunidad y parece decidido a aprovecharla. Mingueza dejó el pasado verano el Barcelona con la idea de ser un futbolista importante en el Celta y ha esperado pacientemente a que llegase su momento para atrapar la oportunidad al vuelo.

Con Coudet su participación fue residual, limitada a minutos sueltos en los contados finales de partidos en los que el técnico argentino modificó el dibujo para jugar con tres centrales o cuando Hugo Mallo faltó en banda derecha. No le ayudó a asentarse en el equipo el inocente penalti que le hizo a Joselu nada más saltar al terreno de juego en el descuento y que privó al Celta de la victoria en el primer compromiso liguero de la temporada contra el Espanyol. Mingueza no disputó su primer encuentro como titular hasta la décima jornada de Liga, en el Nuevo Zorrilla, cuando Coudet decidió dar descanso a Unai, que hasta ese momento lo había jugado todo, frente al Valladolid. La lesión de Mallo en el siguiente partido contra el Getafe le abrió de par en par las puertas del once. En ausencia del capitán, el exazulgrana jugó los últimos tres compromisos ligueros completos.

En Almería disputó su primer partido completo como lateral derecho con notables prestaciones, pese a la derrota y ulterior despido de Coudet. Para Carvalhal ha sido uno de sus defensas de referencia, tanto si lo ha empleado como lateral derecho, como en el debut del luso frente a Osasuna, con un primer once continuista, como posteriormente en Vallecas, donde alineó al barcelonés como central diestro en defensa de cinco con Kevin como carrilero derecho y el catalán firmó otra convincente actuación.

El creciente protagonismo de Mingueza ha continuado durante los tres amistosos programados por el entrenador celeste durante el parón de selecciones. De nuevo el catalán alternó su posición entre el flanco derecho y el centro de la defensa con interesantes prestaciones, especialmente en el último compromiso frente al Brenford, décimo clasificado de la Premier League. Frente a los bees, Mingueza jugó de nuevo como central diestro, con el encargo de dar salida a la pelota jugadas desde atrás, misión que cumplió eficazmente con una interesante conexión con Iago Aspas a la que el Celta podría sacar mucho un gran provecho en lo que resta de temporada.

El Celta fichó a Óscar Mingueza el pasado verano a coste cero. El catalán firmó con el club vigués un contrato por cuatro temporadas, hasta junio de 2026, sin contraprestación económica para el Barcelona, que conserva el 50 por ciento de los derechos federativos en caso de que el jugador sea traspasado a un tercer equipo. El club azulgrana tiene, no obstante, la potestad de forzar la venta de Mingueza a partir del primer año de contrato, si llega alguna propuesta interesante por el zaguero. En tal caso, el Celta puede aceptar la oferta y recibir el 50 del traspaso o adquirir el cien por cien de sus derechos por la mitad de esa cantidad que iría al Barcelona.