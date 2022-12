Mallo y Beltrán se suman al grupo

El Celta retomó ayer el trabajo en la ciudad deportiva reforzado por las buenas sensaciones ofrecidas en el amistoso disputado en Londres frente al Brenford y la mirada puesta ya en el duelo copero de la próxima semana frente al Gernika, de Segunda RFEF, antes de abordar en la última semana del mes el reencuentro con LaLiga. Carlos Carvalhal se muestra contento con la buena evolución mostrada por sus jugadores en el proceso de reconversión del equipo al tiempo que va recuperando efectivos da cara a la reanudación de la competición.

Los últimos en agregarse al grupo han sido Hugo Mallo y Fran Beltrán. El capitán celeste salía de una lesión muscular y no pudo participar en los tres amistosos programados por el técnico durante el parón, pero se ejercitó con total normalidad y todo hace indicar que estará disponible para el partido de Copa del próximo 22 de diciembre después de perderse los tres últimos compromisos ligueros y el choque copero frente al modesto Algar. Al trabajo colectivo se sumó también ayer Fran Beltrán, ausente frente al Brenford por enfermedad. El madrileño no viajó a Londres debido a un proceso febril del que ya está recuperado, pues completó sin aparentes problemas la sesión preparatoria dispuesta por el preparador luso.

Y desde el pasado lunes se encuentra en Vigo Joseph Aidoo tras su presencia (incomprensiblemente exenta de minutos) con la selección de Ghana en el Mundial de Catar. El zaguero céltico se tomó unos días de descanso después de ser eliminado en la fase de grupos del torneo y regresa con las pilas cargadas para iniciar la remontada en la competición. Aidoo no fue incluido por Carvalhal en la relación de jugadores convocados para el amistoso contra el Brenford, pero ya está plenamente integrado a la dinámica del equipo.

Con el grupo, no se vio a Williot Swedberg, futbolista recuperado para la causa por Carlos Carvalhal, que no tuvo minutos frente al Brenford, pese a estar en la expedición que viajó a Londres. El técnico desveló que el joven atacante sueco tuvo molestias en un tobillo y no jugó por precaución. Se cuenta con que el joven atacante sueco esté disponible para la Copa del Rey.

Más complicada se antoja la presencia para el duelo copero de Augusto Solari, quien permanece en la enfermería desde que se fracturó la cápsula anterior del tobillo derecho durante un entrenamiento en la ciudad deportiva el pasado 17 de octubre. Al centrocampista argentino se le pronostico un periodo de baja de entre seis y ocho semanas del que se ha cumplido ya el plazo máximo. El jugador continúa ejercitándose de forma individual, aunque ya se la ha visto realizar algunos ejercicios con balón, siempre al margen del grupo. Se trabaja, no obstante, con la idea de que pueda estar disponible para el duelo liguero frente al Sevilla el día 30 de este mes de diciembre.