“Espero que lleguen pronto los goles para ganar confianza”

Se muestra contento Franco Cervi (Santa Fe, 1994) en esta etapa en el Celta en la que ha encontrado el mismo apoyo del nuevo entrenador que el que le ofreció su paisano Eduardo Coudet, con quien comenzó su carrera profesional en Rosario Central y lo reclamó años después para que abandonase el Benfica y se incorporase al Celta. Debutó con la selección argentina de la mano de Scaloni (1 gol en 4 partidos) y asume que su ausencia en el Mundial de Qatar se debió a su bajo rendimiento en Vigo. Fijo como interior izquierdo en el equipo de Carlos Carvalhal, Cervi también se ve como carrilero (función que cumplió ayer ante el Vizela). Después de alcanzar los 50 partidos con el Celta, Cervi espera ofrecer su mejor versión en 2023, el año del centenario del club.

– ¿Cómo se encuentra tras el cambio de entrenador?

– Muy Bien. Hemos comenzado a trabajar en esta pretemporada su idea, su concepto de juego y estoy intentando adaptarme lo más rápidamente posible.

– ¿Le resulta extraño afrontar una pretemporada en otoño?

– Sí es extraño en estas fechas porque es cuando habitualmente más partidos se celebran, es una parte importante de la temporada, y tuvimos que parar por el Mundial. Pero tenemos que adaptarnos a todo esto, a las fechas que se imponen y buscar lo mejor para lo que viene.

– ¿Les cuesta recuperar el ritmo de competición que tenían antes del paréntesis por el Mundial?

– Si bien no fueron unas vacaciones largas, como se acostumbra en verano, ahora estamos volviendo al ritmo que teníamos para poder competir en las mejores condiciones.

– ¿Resulta más dura una pretemporada en otoño que en verano?

– Cuesta un poco porque las fechas son raras, pero hay que adaptarse a lo que se impuso por el Mundial. Esperamos adaptarnos lo más rápido posible a la nueva situación.

– Después de una semana de trabajo jugaron el primer amistoso. ¿Qué sensaciones les dejó el partido contra el Boavista, que llegaba mucho más rodado a la cita?

– Bien, como decía antes, estamos trabajando mucho en lo que nos está pidiendo el míster, en las nuevas ideas, e intentamos adaptarnos lo más rápido posible para tener el funcionamiento que él pide como equipo para poder protagonizar grandes partidos de aquí en adelante.

– Carvalhal anunciaba tras el partido del miércoles que analizaría con los jugadores los pros y los contras de la actuación ante el Boavista. ¿Les preocupa conceder tantas ocasiones de gol a los rivales?

– Obviamente, vamos a trabajar para no sufrir esos desajustes que al empezar con unas nuevas ideas es normal que aparezcan, pero vamos a analizarlos para mejorar porque es importante no volver a cometer los mismos errores.

– No ha perdido la titularidad pese al cambio de entrenador. ¿Carvalhal le pide cosas diferentes a las de Coudet?

– Son diferentes ideas y trato de escucharlo y adaptarme lo más rápido posible a lo que el míster quiere. Donde él me necesite intentaré dar lo mejor de mí y cumplir con lo que me pide.

– Está en el Celta porque Coudet solicitó su fichaje. ¿Le sorprendió la destitución del técnico argentino?

– Obviamente, vine al Celta porque él lo pidió y después pasó todo lo que pasó, hablé con él y ahora vino un nuevo entrenador. La carrera del futbolista es así, hay que continuar y poder rendir de la mejor manera con Carvalhal.

– Después de haber caído a los puestos de descenso, ¿qué supuso para el equipo el empate en Vallecas y el triunfo en la Copa?

– Fue importante porque veníamos de varios golpes duros y en Vallecas hicimos un gran partido, con las líneas muy juntas y supimos jugar en una cancha muy difícil. Queríamos ganar pero no se perdió, que también es importante. Y en el partido de Copa, hemos mejorado y ganamos, que siempre lo necesita un equipo para salir adelante y ganar confianza.

– ¿Los malos resultados en esta primera parte del campeonato les obliga a cambiar el objetivo en la Copa para darle mayor prioridad a LaLiga?

– Sí, obviamente, pero tenemos muchos jugadores con gran calidad para poder hacer un gran papel en la Copa y también en LaLiga. Pero hay que pensar en ir paso a paso y estar concentrados en la idea que nos pide el míster.

– ¿Cómo se siente en el Celta, tras casi año y medio en Vigo?

– Al principio me costó un poco el cambio, pero ya llevo aquí mucho tiempo y tengo que empezar a devolver la confianza que me dieron para que viniese al Celta y estar contento en el club.

– ¿Cree encontrarse en la buena línea para alcanzar la plenitud que busca como futbolista?

– Sí, trabajo mucho para ello y espero poder conseguirlo para ayudar a un club que confió en mi desde el primer momento. Me siento bien en Vigo. Este es mi segundo año, estoy adaptado a Vigo y muy contento y feliz de jugar en el Celta.

– Argentina, con la que disputó cuatro partidos, es una de las favoritas para ganar el Mundial. ¿Se vio en algún momento con opciones de entrar en la lista de Scaloni para Catar?

– Sí, he trabajado para ello pero sé que es muy difícil, aunque creo que nunca pude estar al nivel necesario. A la selección le deseo lo mejor porque es un gran equipo y un gran grupo.

– El día 22 juegan ante el Gernika en la Copa y el 30 de diciembre ante el Sevilla. ¿En qué partido están más enfocados?

– Sabemos que van a ser muy importantes los tres puntos contra el Sevilla, pero también tenemos que salir en Copa con ganas de ganar porque queremos seguir pasando rondas en esa competición. Saldremos primero pensando en el partido de Copa del Rey y después tendremos días suficientes para preparar el partido contra el Sevilla en Balaídos, que también es muy importante.

– Carvalhal utiliza también una defensa de tres centrales. ¿Se ve jugando de carrilero en ese sistema, teniendo en cuenta que en el Benfica jugó en alguna ocasión de lateral? [La entrevista se realizó el viernes, antes del partido Celta-Vizela, en el que Cervi jugó como carrilero].

– Sí, sí me veo jugando de carrilero. He jugado en esa posición, la conozco bien. También de extremo. Jugaré donde el míster me necesite.

– ¿El mal comienzo en LaLiga obligará al Celta a sufrir hasta el final del campeonato?

– No tenemos que pensar en eso. Hay que ir partido a partido porque sabemos que nos jugamos mucho en cada jornada. Vamos a tratar de preparar cada partido como si fuera una final y salir a buscar los tres puntos siempre.

– Solo ha marcado un gol en lo que va de temporada: en Copa ante el Algar. No se ha estrenado en LaLiga.

– Espero que se me dé al menos como el año pasado, en el que marqué 5 goles en LaLiga. Espero que lleguen pronto los goles porque son muy importantes para ganar confianza.

– ¿Qué le pide al año 2023?

– Poder devolver en la cancha la confianza que me dio el Celta y espero que lleguen muchas alegrías en 2023. Espero que se vea al mejor Cervi.