Luis Enrique sigue fiel a sus encuentros en streaming y en las últimas horas se conectaba con el resto del mundo, esta vez acompañado de otro de los miembros de su cuerpo técnico. En este caso, le ha tocado compartir micro con el seleccionador a Joaquín Valdés, el psicólogo que habitualmente acompaña al asturiano en todas sus andaduras como entrenador. Y además de todo lo relacionado con su labor profesional, los aficionados que se han conectado al chat de Twitch se han interesado por otros aspectos más domésticos de los 'streamers'.

Y uno de los temas más recurrentes está siendo la gastronomía de las ciudades en las vienen desempeñando su labor profesional. De su paso por Galicia, el psicólogo se acordó de "mi amigo Manolo, del Peixoto, cerca de Bueu, adonde tenemos que volver a comernos una buena mariscada", propuesta a la que asentía el seleccionador, quien también se quiso acordar de lo bien que le daban de comer en A Madroa, en el restaurante de Marcos y su familia.

Con la playa de Beluso y Bueu al fondo, el Peixoto es uno de los referentes culinarios de Galicia por su suculenta carta donde el marisco y el pescado son los reyes. Y buena cuenta de ello dan otros rostros populares que no pierden la ocasión de visitar este establecimiento como es el caso de Alessandro Lequio, muy vinculado con tierras gallegas, e incondicional de su gastronomía.

También surgió el tema gastronómico con la 'comparecencia' virtual de la sexta sesión en esta plataforma de 'streaming', hace unos días cuando acompañaba a Luis Enrique el preparador físico Rafel Pol. En aquella ocasión, un seguidor les preguntó por su etapa en Vigo, al frente del Celta, de la que "tengo un gran recuerdo", aseguraba el fisio.

Tras recordar algunas anécdotas de su paso por la urbe olívica (para encontrar esa alusión, ir al minuto 59' 35" del directo en este enlace), el seleccionador le instó a que recomendase un restaurante de la ciudad y Pol no dudo ni un instante: "Donde solíamos ir era al Nisio", declaración a la que Luis Enrique reaccionó con un gesto de complacencia. El fisio recordó sus conversaciones con Lino, el por entonces dueño del local "que estaba para jubilarse. No sé si lo habrá hecho o no, pero si sigue abierto, sin ninguna duda el Nisio", sentenció.

En esa misma retransmisión virtual desde la concentración de Catar, el seleccionador también hizo alusión a Iago Aspas. Los espectadores quedaron sorprendidos ante una llamativa contradicción del entrenador. Bien sabido es que el de Moaña no ha logrado, ni con sus grandes datos, que Luis Enrique lo incluya en las convocatorias de La Roja.

Sin embargo, el técnico español aseguraba que Aspas sí se encuentra en su equipo 'fantasy' con el que compite -y en este momento lidera- un popular juego online. El jugador del Celta comparte delantera en esta selección virtual de Luis Enrique con Lewandowski, Muriqi y Rodrygo.