De momento no ha podido debutar con su selección en el Mundial de Catar, pero Joseph Aidoo aún está a tiempo de tener minutos con su selección. Ghana cierra esta primera fase el próximo viernes con el partido que le enfrentará a Uruguay, y ocupa la segunda posición del grupo H, por detrás de Portugal -ya clasificada-, tras vencer este pasado lunes a Japón (2-3), y lograr sus primeros tres puntos. Así que el combinado africano depende de sí mismo para poder clasificarse para los octavos de final, algo que incrementaría todavía más las posibilidades del defensa céltico de estrenarse con la camiseta de su país en este campeonato.

Aunque la convocatoria con su selección ya ha sido de por sí un premio, el ghanés espera poder cumplir la predicción que le hizo su padre cuando era solo un niño. Lo recordó en el reportaje que emitió en las últimas horas el canal #Vamos de Movistar Plus, grabado en Vigo, antes de que el céltico hiciera las maletas para la cita mundialista: "Él deseaba este momento: ‘Un día estarás en un mundial’, me dijo. "Cada vez que estoy en una alineación cantando el himno nacional, él es la primera persona que se me viene a la cabeza", confiesa el jugador.

El equipo de la plataforma digital acompañó al central del Celta a degustar las 'delicatessen gallegas' que tanto le gustan al restaurante vigués, el Machina, situado en Canido. Y es que este futbolista apodado "La Roca", es un enamorado de la cocina gallega: "Me gustan todos los platos".

En el menú había empanada de xoubas y de carne, además de zamburiñas a la plancha: "A mí no me gusta, me encanta", confiesa el jugador. Pero faltaba probar su plato preferido, el pulpo, un alimento que también suele comer en su país. "El sabor es el mismo", le asegura a los reporteros. Pero estos le retan a que pruebe el que preparan en este restaurante para que se decante por uno de los dos. Cuando llega la bandeja a la mesa con el pulpo a la gallega humeante, acompañado de sus habituales cachelos, la reacción es inmediata: "¡Mmm, es mi momento. Pulpo, siempre!".

Pero en este 'Mundial de Pulpos' entre Vigo y Ghana, Joseph tuvo que rendirse a la evidencia y darle el trofeo al cefalópodo cocinado en la urbe olívica. "¿Mejor éste o el ghanés?", le pregunta el reportero. "No, no. Este es mejor", confiesa Aidoo mientras lo saborea.

Abono gratis

El homenaje gastronómico termina con una ración de tarta de la abuela y una petición del céltico al canal, directo a cámara: "Movistar, os he traido a comer bien. Así que, Movistar, por favor, gratis para Aidoo. Un año gratis, por favor", pide el céltico, entre bromas.