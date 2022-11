El Celta dio ayer el pistoletazo de salida a las numerosas actividades que programará a partir del próximo mes de enero para celebrar su Centenario. Ayer se dio a conocer la imagen de su centenario, en un solemne acto, celebrado en el Salón Regio de la sede de Príncipe, con una amplia representación del celtismo. Xosé Vizoso, dibujante de Sargadelos durante cuatro décadas, ha sido el autor del cartel que identificará la programación cultural y deportiva prevista para los próximos meses por el club que dirige Carlos Mouriño, quien considera “inmerecido” el “premio” de presidir este momento histórico del club que nació de la fusión del Fortuna y el Vigo gracias al empeño de Manuel de Castro, ‘Hándicap”.

Mouriño continuará siendo el promotor de la fiesta del centenario céltico al menos hasta el 23 de agosto próximo, a pesar del guiño del presentador del acto de ayer a la posibilidad de que una mujer asuma pronto la presidencia del club. Las palabras del actor Carlos Blanco suscitaron más comentarios en el aperitivo posterior al descubrimiento del cartel del centenario que la situación deportiva del primer equipo, cuya trayectoria deportiva preocupa menos con los últimos resultados positivos tras el cambio de entrenador.

De momento, el Celta mantendrá en secreto la programación de los actos del centenario. Ayer, solo se apuntaron las líneas generales de unas actividades que tendrán como eje principal el “homenaje a la afición”, apuntó Blanco. Conferencias, libros sobre la historia del club, partidos históricos, conciertos, “visitas excepcionales” y un himno compondrán el programa de actos que se retrasan a los primeros días del próximo año para no coincidir con el Mundial de Catar.

Será “una celebración de todos y para todos”, comentó el guía de un acto que se abrió con una pequeña reseña al génesis del undécimo equipo en la clasificación histórica de la Liga española, que suma 57 temporadas en la máxima categoría, que ha disputado tres finales de la Copa del Rey, que ha conquistado la Copa Intertoto de la UEFA y que ha disputado competiciones europeas en nueve temporadas.

Parte de esas gestas estaban recogidas en el vídeo que abrió el acto, sin olvidar recibimientos masivos de la afición al equipo celeste, que ahora presume de cantera y de la nueva ciudad deportiva de Mos. Los jugadores Kevin Vázquez y Lautaro de León no se perdieron la cita de ayer.

Alicia Barreiro, la socia número uno del Celta, recordó ante Carlos Blanco sus primeras visitas a Balaídos con sus padres. “He visto cosas en ese vídeo que me han emocionado muchísimo. Me emociona ver lo de Quinocho. Quiero mucho al Celta, pero Quinocho lo quería más porque dio su vida por él”, dijo Barreiro en referencia al gerente del Celta que fue asesinado en 1988 en la sede del club. Al acto también acudió Julián Mouriño Trigo, socio nacido en 1922.

Tras la intervención de la representante de la afición, el acto continuó poniendo el foco en Manolo Rodríguez, ‘el gran capitán’, quien acumula el mayor número de partidos con el Celta (533). “No me considero un mito”, dijo el capitán del Celta que logró su primera clasificación europea en 1971. Manolo se mostró “agradecido” a lo que le dio el club vigués y deseó que Iago Aspas supere su récord de actuaciones con la camiseta celeste. “Aspas es un extraordinario jugador y ha sido un error no llevarlo al Mundial”, añadió Manolo como crítica al seleccionador Luis Enrique Martínez.

Hubo protagonismo también en el acto en A Sede para la familia de Manuel de Castro, que se mostró orgullosa de la relevancia de ‘Hándicap’ en la historia del Celta y destacó que su abuelo promoviese “la unión del equipo y de la afición y la defensa de los valores deportivos”, después de generar la fusión del Fortuna y el Vigo en 1923.

El año de la fundación y el del centenario aparecen en la cabecera del cartel que diseñó Xosé Vizoso, a quien Carlos Blanco presentó como “leyenda de la producción cultural gallega, mito del cartelismo y del diseño gráfico”, no solo por su trabajo en Sargadelos sino por los innumerables carteles de las principales fiestas y ferias de Galicia. Vizoso no pudo acudir al acto “por cuestiones de salud”, apuntó Blanco, quien recalcó que solo se iban a imprimir 1.923 copias de este cartel y que los presentes iban a ser los primeros en recibir este valioso objetivo del club. Alicia Barreiro y Manolo Rodríguez descubrieron la nueva obra de Vizoso.

Los actos del centenario se centrarán en homenajear a la afición, a las personas que crearon el club, a las gestas, a las alegrías, a los disgustos... “Pondremos en valor la apuesta de la cantera. Será una celebración para toda Galicia y para quienes no siguen al equipo”, señaló Blanco. También intervino Javier Blasco, creador de la marca que identificará este centenario.

Un segundo vídeo dio paso a las palabras de Carlos Mouriño, quien se emocionó al recordar a los “celtistas que ya no están. Nadie está por encima del club y el respecto al club es la primera de las leyes del celtismo”. El presidente acompañó al grupo A Roda en la interpretación de ‘A foliada’ que el celtismo incluyó entre sus cánticos y que forman parte de la historia de un club casi centenario.

Guiño al relevo de Carlos Mouriño

La ceremonia discurría con la tranquilidad y la expectación de conocer parte de la programación de actos con los que el Celta celebrará su primer centenario. El conductor de la gala celebrada en A Sede se salió del guion para referirse al futuro relevo de Carlos Mouriño al frente del club. El actor arousano dijo que este centenario podría traer también una presidenta a la entidad de la calle del Príncipe. No es nuevo que Marian Mouriño, presente ayer en el acto junto a los consejeros y los directores generales de la entidad celeste, se prepara para relevar a su padre al frente del club. Pero de momento no hay fecha, al menos hasta el 23 de agosto de 2023. Carlos Mouriño seguirá siendo presidente del Celta al menos hasta el día que el club cumpla cien años. Una fuente del club señalaba ayer que hasta ahí es seguro que no habrá relevo en la presidencia. Después, será la familia Mouriño la que decida los plazos en los que previsiblemente Marian Mouriño asumirá la presencia del Celta.