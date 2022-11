Carvalhal extiende la rotación

A menudo se reprochó a Eduardo Coudet miopía en la utilización de los recursos disponibles en el plantel. El preparador argentino fio la suerte del Celta a su guardia pretoriana y regateó oportunidades a futbolistas que no concordaban con el perfil que él buscaba o encajaban con dificultad en su inamovible esquema de juego. En cuanto los resultados dejaron de acompañar, el club le pasó la factura. A pesar de contar con el respaldo unánime del núcleo duro del vestuario, su propensión a obviar recursos, reticencia a dar oportunidades a los fichajes que no contaban con su aval y falta de empatía hacia la cantera precipitaron su despido.

El club buscó un entrenador de muy distinto perfil, con experiencia, pero más flexible en la pizarra, proclive a extender el protagonismo del plantel y receptivo hacia los jóvenes y el talento propio. Luis Campos, el nuevo gurú deportivo, apostó por Carlos Carvalhal, un veterano trotamundos del fútbol luso cuya reciente labor en el Sporting de Braga era un prometedor espejo en el que mirarse.

Con idénticos mimbres, Carvalhal no ha tardado en distanciarse de su antecesor, tanto en la flexibilidad táctica como en el empleo de los recursos. En solo tres partidos, el nuevo entrenador de Celta ha variado el dibujo, ha introducido matices tácticos en la utilización de las piezas y ha dado cierto protagonismo a futbolistas que esta temporada habían sido irrelevantes. El dato es contundente: Carvalhal ha utilizado en sus tres primeros partidos al frente del Celta tantos jugadores como Coudet en los doce anteriores. El luso ha hecho debutar en Liga a Kevin Vázquez y Williot Swedberg, que no habían dispuesto de un solo minuto y ha dado la alternativa a Iván Villar en la Copa del Rey. El segundo portero ha sido el único jugador al que Carvalhal no ha empleado en LaLiga.

El hecho de que la Copa proporcione oportunidades a los que menos juegan no resta relevancia a la amplia utilización que ha hecho Carvalhal de la plantilla. Solo los tres lesionados (Mallo, Solari y Luca de la Torre) no han jugado con él.

La Copa del Rey ha sido el escenario elegido por Carvalhal para echar mano de la cantera. Entró en escena Carlos Domínguez (que había tenido un solo minuto con el Chacho), repitió Pablo Durán (a quien Coudet hizo debutar esta temporada en Primera con un puñado de minutos frente al Almería) y tuvo su primera oportunidad en mucho tiempo Miguel Rodríguez, que no pisaba el césped con el primer equipo desde el debut del Chacho en el Ramón Sánchez Pizjuán hace dos años. La pertenencia a la cantera no es, sin embargo, un plus para el nuevo técnico. “No soy persona de dar las cosas por dar. Si merecen jugar, nosotros la oportunidad”, sentenció Carvalhal antes del duelo copero frente al Algar.

El técnico portugués ha mostrado en estos tres primeros partidos capacidad de reacción sobre la marcha. No le tembló el pulso para rectificar su plan inicial en la Copa retirando a Swedberg y Pablo Durán para dar filo al equipo con Cervi y Larsen.

Aunque las circunstancias del partido y las bajas han condicionado alguna de sus decisiones, Carvalhal ha mostrado también en Laliga más flexibilidad que su antecesor para mover el banquillo. Frente a Osasuna, la necesidad de remontar y la estrechez del plantel le impidieron agotar los cambios. Tampoco los completó en Vallecas (con Aspas tocado y Larsen fuera de juego), pero en ambos partidos ha mostrado disposición a rectificar con las piezas que tiene a mano y más celeridad a la hora de mover el equipo que su predecesor.